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Несырьевой неэнергетический экспорт за полгода превысил 70 млрд долларов
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Несырьевой неэнергетический экспорт за полгода превысил 70 млрд долларов 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Вклад в рост экспорта вносят как расширение физических объемов поставок, так и повышение мировых цен на основные экспортные товары. Наилучшую динамику показывают поставки металлов, продовольствия и лесобумажных товаров.
Согласно материалам РЭЦ, значительно вырос экспорт в Турцию (главные точки роста — зерно, трубы, химические вещества, сталь), Индию (продукция машиностроения, химические вещества, серебро, удобрения), Китай (медь, целлюлоза, пиломатериалы, рыба и морепродукты, маслосемена, растительные масла, бумага и картон), Белоруссию (стальная продукция, автомобили, электротехническая продукция, маслосемена, нефтехимикаты), Египет (медь, сталь, пшеница, продукция деревообработки, трубы), Германию (медь, платиноиды, стальной прокат), Нидерланды (никель, алюминий, нефтехимикаты, кобальт), Финляндию (никелевый штейн, нефтехимикаты, трубы, удобрения), Швейцарию (алюминий, никель, платиноиды), Ирак (продукция машиностроения). Главным контрагентом России по несырьевому неэнергетическому экспорту является Китай (8,3 процента), в число крупнейших партнеров также вошли Казахстан (7,2 процента), Белоруссия (6,7 процента), Турция (5,7 процента) и США (5,1 процента).
"За хорошими цифрами статистики стоят реальные истории успеха наших компаний — это главное, — отметил гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев. — В России постепенно меняется само отношение к экспортной деятельности, отечественные предприниматели, в том числе из сегмента МСП, видят в этом перспективу и все больше интересуются новыми рынками сбыта".
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