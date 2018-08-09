Готовые некрологи и никакого веселья: что ждет Британию после смерти Елизаветы II

Елизавете II не так давно исполнилось 92 года, а большую часть своей жизни она занимает британский престол, будучи самым долгоправящим монархом в истории страны. Королева является любимицей всего британского народа, а также вызывает восхищение у граждан других государств. Многие желают Елизавете II долгих лет жизни, но смерть является неизбежной, поэтому у правительства и СМИ уже есть план действий на случай ее кончины.

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О кончине Елизаветы II объявит лакей, который должен повестить на главные ворота Букингемского дворца соответствующее объявление. Согласно существующей много лет традиции, он будет облачен в траурную ливрею, а двор пересечет, сохраняя полное молчание. Некрологи

Крупные британские СМИ и журналисты из ряда государств Содружества наций уже приготовили некрологи на случай смерти Елизаветы II. Необходимые правки вносятся регулярно, поэтому некрологи будут готовы к публикации, сразу после того, как станет известно о смерти королевы. Пауза

После смерти королевы жизнь в Британии буквально остановится. Траур продлиться как минимум 12 дней и затронет учебные учреждения, офисы и даже фондовую биржу, которые прекратят работать на этот период. Прощание

Несмотря на то, где смерть настигнет королеву, ее тело будет доставлено в Букингемский дворец, и там оно пролежит несколько дней до похорон. Таким образом у общественности будет достаточно времени, чтобы попрощаться с монархом. Смех

Во время траура по случаю смерти королевы Елизаветы II вся Британия лишится смеха. На телевидении будут отменены все юмористические программы и шоу на этот период, в клубах не будут показывать стендап-выступлений и заморозят все развлекательные передачи. Власть

Великобритания могла свергнуть монархию при помощи простого референдума, однако Елизавета II пользуется невероятной поддержкой своего народа. Ее высокий рейтинг не меняется десятилетиями, возможно, потому, что королева не имеет реальной власти, являясь скорее символом страны. Финансы

Во время траура по королеве Великобритании страна лишится миллиардов евро, поскольку все финансовые организации будут на это время закрыты. Лондон считается одним из финансовых центров Европы, поэтому закрытие Фондовой биржи может спровоцировать большие убытки для страны. Король