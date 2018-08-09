Сегодня в Женеве первый заместитель Министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой принял участие в первой сессии Консультативного совета Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения. Участником встречи также стал глава ГИБДД России Михаил Черников. Участники заседания выразили надежду, что Фонд станет востребованным инструментом содействия странам в их усилиях по развитию устойчивой транспортной системы, обеспечивающей расширение доступа к транспортным услугам и снижение прогнозируемого уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Россия является инициатором создания за счет добровольных взносов Целевого фонда в поддержку Глобального Плана для Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения.