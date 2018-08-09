Россия будет настаивать на участии в фонде ООН по безопасности движения

ЖЕНЕВА, 9 авг — РИА Новости Елизавета Исакова . Россия намерена настаивать на участии своего представителя в исполнительном комитете Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения, заявил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой по итогам заседания первой сессии Консультативного совета Целевого фонда ООН в Женеве.

"Консультативный совет — это высший орган Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения. С учетом возможности внесения финансового взноса, что на сегодняшний день пока рассматривается Российской Федерацией, мы будем настаивать еще и на представителе нашей страны в исполнительном комитете Целевого фонда", — сказал он.

Горовой отметил, что по итогам заседания в четверг было принято решение уже в ноябре начать рассматривать конкретные проекты в области безопасности дорожно-транспортного движения для отдельных государств из пяти комиссий, которые представляют ООН.

"РФ, как и в предшествующие годы, очень активно участвует в формировании повестки глобальной профилактики нарушений прав дорожного движения и предупреждения аварийности на транспорте. Для нас работа на этих площадках интересна, в первую очередь, обменом опытом ведущих государств мира в области обеспечения безопасности дородного движения, что, с учетом, географии нашей страны, очень важно", — добавил замглавы МВД

По словам Горового, который был избран представителем 53 стран Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Консультативном совете, он намерен, в частности, продвигать вопрос об улучшении обучения водителей из государств СНГ. Он подчеркнул, что будет работать над выделением грантов для государств, которые сами должны заниматься обучением водителей.