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Россия будет настаивать на участии в фонде ООН по безопасности движения
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Россия будет настаивать на участии в фонде ООН по безопасности движения 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ЖЕНЕВА, 9 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия намерена настаивать на участии своего представителя в исполнительном комитете Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения, заявил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой по итогам заседания первой сессии Консультативного совета Целевого фонда ООН в Женеве.
"Консультативный совет — это высший орган Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения. С учетом возможности внесения финансового взноса, что на сегодняшний день пока рассматривается Российской Федерацией, мы будем настаивать еще и на представителе нашей страны в исполнительном комитете Целевого фонда", — сказал он.
Горовой отметил, что по итогам заседания в четверг было принято решение уже в ноябре начать рассматривать конкретные проекты в области безопасности дорожно-транспортного движения для отдельных государств из пяти комиссий, которые представляют ООН.
"РФ, как и в предшествующие годы, очень активно участвует в формировании повестки глобальной профилактики нарушений прав дорожного движения и предупреждения аварийности на транспорте. Для нас работа на этих площадках интересна, в первую очередь, обменом опытом ведущих государств мира в области обеспечения безопасности дородного движения, что, с учетом, географии нашей страны, очень важно", — добавил замглавы МВД.
По словам Горового, который был избран представителем 53 стран Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Консультативном совете, он намерен, в частности, продвигать вопрос об улучшении обучения водителей из государств СНГ. Он подчеркнул, что будет работать над выделением грантов для государств, которые сами должны заниматься обучением водителей.
Заседание первой сессии Консультативного совета Целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения состоялось в четверг в Женеве. Россию на встрече представляли первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой и начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.
О создании Глобального целевого фонда ООН по безопасности дорожного движения было официально объявлено 12 апреля 2018 года в ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой по инициативе Российской Федерации принята очередная резолюция о повышении безопасности дорожного движения во всем мире. Консультативный совет является главным органом, определяющим приоритетные направления деятельности созданного Фонда.
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