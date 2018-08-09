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ФАС оштрафовала «Газпром газораспределение Ижевск» на 600 тыс. рублей
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ФАС оштрафовала «Газпром газораспределение Ижевск» на 600 тыс. рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Удмуртское управление ФАС по итогам рассмотрения административного дела решило наложить штраф на АО «Газпром газораспределение Ижевск» в размере 600 тыс. руб. за повторное нарушение положений правил подключения к газораспределительным сетям (ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ), пишет Udm-info.ru со ссылкой на антимонопольного регулятора.
В Удмуртское УФАС России ранее поступило заявление физического лица, согласно которому компания выдала технические условия на подключение объекта к сетям газораспределения, не содержащие всю необходимую информацию.
В ходе рассмотрения административного дела было установлено, что в ответ на поступившие заявления физического лица предприятие выдало технические условия на подключение к сетям газораспределения, не содержащие всю необходимую информацию (о точке подключения, сроке подключения, материале труб, типе защитного покрытия).
Кроме того, в одном из пунктов технических условий содержалась информация, противоречащая действующему законодательству (о том, что проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполнять организации, вступившие в СРО).
Также компании выдано административное представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
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