Минпромторг поддержит партнерство компаний с Крымским содовым заводом

"Крымскому содовому заводу нужен стратегический партнер. Если БСК или другой инвестор примет такое решение, мы будем всячески его поддерживать, чтобы развивалось производство", — сказал Евтухов.

ПАО «Крымский содовый завод» — производитель и экспортер кальцинированной соды марок «А» и «Б», а также пищевой соли и пищевой соды. Это единственное предприятие по производству соды кальцинированной технической на юго— западе РФ.

Завод является бюджетообразующим для моногорода Красноперекопска, а также одним из крупнейших плательщиков налогов в бюджет Республики Крым.