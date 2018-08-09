Минпромторг поддержит партнерство компаний с Крымским содовым заводом 

СТЕРЛИТАМАК /Башкирия/, 9 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ готов поддержать стратегическое партнерство производителей соды, в том числе Башкирской содовой компании (БСК), с Крымским содовым заводом. Об этом сообщил журналистам в ходе визита в Стерлитамак замминистра Виктор Евтухов.
"Крымскому содовому заводу нужен стратегический партнер. Если БСК или другой инвестор примет такое решение, мы будем всячески его поддерживать, чтобы развивалось производство", — сказал Евтухов.
ПАО «Крымский содовый завод» — производитель и экспортер кальцинированной соды марок «А» и «Б», а также пищевой соли и пищевой соды. Это единственное предприятие по производству соды кальцинированной технической на юго— западе РФ.
Завод является бюджетообразующим для моногорода Красноперекопска, а также одним из крупнейших плательщиков налогов в бюджет Республики Крым.