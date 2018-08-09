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Безразличие местных властей: инвалиду ВОВ в Челябинске отказывают в получении достойного жилья
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Безразличие местных властей: инвалиду ВОВ в Челябинске отказывают в получении достойного жилья 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
94-летний ветеран Великой Отечественной войны, инвалид-колясочник Иван Кабановский фактически стал заложником в малогабаритной квартире без возможности выйти на улицу.
В квартире ветерана войны не текут потолки, есть вода, свет и отопление. Но назвать условия человеческими язык не поворачивается. Жилье не приспособлено для инвалида-колясочника.
Здоровье подкосило ветерана войны три года назад, когда умерла жена. Из небольшого села в Курганской области дочь перевезла отца в город. Врачи ампутировали Ивану Кабановскому ногу, но спасли жизнь. Правда, для того чтобы провести операцию пришлось прописаться по новому адресу. И вот на этом основании инвалиду и ветерану теперь отказывают в улучшении жилищных условий.
«Его обвинили в мошенничестве. Что он аферист буквально. Выходит, он сам себе ногу отрезал. Или что он специально сюда приехал, чтобы требовать квартиру», — сказала дочь ветерана Людмила.
Когда в 1944 году командир взвода автоматчиков Иван Кабановский форсировал Днепр, его лодка перевернулась. Несмотря на ранение, он добрался до берега и взял со своим отделением высоту.
Кабановскому ампутировали два пальца, дали медаль за отвагу. После войны он поднимал целину, работал всю жизнь. Теперь самостоятельно не может добраться до кухни. А туалет в ведре — прямо посреди комнаты, потому что коляска в дверной проем не проходит.
Установленный в подъезде пандус и вовсе выглядит как издевательство: самостоятельный спуск по нему для инвалида просто опасен.
Ивану Кабановскому исправно предоставляют все положенные государством услуги: две коляски, одна зимняя, другая на лето, лекарства, медицинское обслуживание. Но вот с жильем накладка — по бумагам он свои условия уже улучшил. А в следующий раз можно подавать документы через пять лет.
Получить комментарии от людей, которые выносили решение, возможности не представилось: нужный специалист всегда находится по другому адресу и на звонки не отвечает.
Ситуацией уже заинтересовалась Челябинская прокуратура, которая проведет проверку насчет правомочности отказа в предоставлении ветерану достойного жилья.
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