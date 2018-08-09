ФАС признала незаконной рекламу сети стоматологии «Все свои!»

Московское управление ФАС признало не соответствующей закону рекламу сети стоматологических клиник «Все свои!», признав нарушителями закона рекламное агентство Brand-UP, которое разработало рекламный макет, а также оператора наружной рекламы «Чистый город», которое распространило рекламу. Об этом сообщила пресс-служба управления.

«В рекламе «Все свои!» были расписаны услуги стоматологии, а также цены и скидки на них. Однако упоминание о противопоказаниях отсутствовало, что противоречит части 7 статьи 24 Закона о рекламе», — отмечается в сообщении ФАС.

Регулятор рассмотрел дело о ненадлежащей рекламе и признал признал Brand-UP и «Чистый город» виновными в нарушении закона «О рекламе».

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении Brand-UP и «Чистый город» к административной ответственности в соответствии со статьей 14.3, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба ФАС.