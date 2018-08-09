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ФАС признала незаконной рекламу сети стоматологии «Все свои!»
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ФАС признала незаконной рекламу сети стоматологии «Все свои!» 

Rambler News Service 50 минут назад
Московское управление ФАС признало не соответствующей закону рекламу сети стоматологических клиник «Все свои!», признав нарушителями закона рекламное агентство Brand-UP, которое разработало рекламный макет, а также оператора наружной рекламы «Чистый город», которое распространило рекламу. Об этом сообщила пресс-служба управления.
«В рекламе «Все свои!» были расписаны услуги стоматологии, а также цены и скидки на них. Однако упоминание о противопоказаниях отсутствовало, что противоречит части 7 статьи 24 Закона о рекламе», — отмечается в сообщении ФАС.
Регулятор рассмотрел дело о ненадлежащей рекламе и признал признал Brand-UP и «Чистый город» виновными в нарушении закона «О рекламе».
«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении Brand-UP и «Чистый город» к административной ответственности в соответствии со статьей 14.3, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей», — сообщила пресс-служба ФАС.
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