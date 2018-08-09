Урок для коммунальщиков. Министр ЖКХ Подмосковья рассказал об энергоэффективных технологиях

Министр жилищно‐коммунального хозяйства Подмосковья провел урок в рамках проекта «proЖКХ» в Красногорске. Евгений Хромушин рассказал собственникам жилья и представителям управляющих компаний о том, как экономить на коммунальных услугах.

Темой встречи стали энергоэффективные технологии, которые помогают сэкономить на услугах ЖКХ.

«Самое простое — это поставить в своей квартире счетчик на воду, следующее — поменять светильники в подъездах на энергосберегающие в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», следующее — поменять управление лифтом на частотное регулирование в рамках программы капитального ремонта домов, сюда же — утепление фасада, утепление кровли в рамках этой же программы», — рассказал Евгений Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

Это не первый урок в рамках проекта «prоЖКХ». Ранее подобный проводили в других городах региона, например, в Химках. Тогда в зрительном зале было около 60 человек. Теперь же количество слушателей увеличилось почти втрое.