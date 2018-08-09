Ещё
Урок для коммунальщиков. Министр ЖКХ Подмосковья рассказал об энергоэффективных технологиях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.10
–0.32 Золото
1212.54
–0.01 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1555
–0.0087
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Урок для коммунальщиков. Министр ЖКХ Подмосковья рассказал об энергоэффективных технологиях 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Министр жилищно‐коммунального хозяйства Подмосковья провел урок в рамках проекта «proЖКХ» в Красногорске. Евгений Хромушин рассказал собственникам жилья и представителям управляющих компаний о том, как экономить на коммунальных услугах.
Темой встречи стали энергоэффективные технологии, которые помогают сэкономить на услугах ЖКХ.
«Самое простое — это поставить в своей квартире счетчик на воду, следующее — поменять светильники в подъездах на энергосберегающие в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», следующее — поменять управление лифтом на частотное регулирование в рамках программы капитального ремонта домов, сюда же — утепление фасада, утепление кровли в рамках этой же программы», — рассказал Евгений Хромушин.
Источник фото: телеканал «360»
Это не первый урок в рамках проекта «prоЖКХ». Ранее подобный проводили в других городах региона, например, в Химках. Тогда в зрительном зале было около 60 человек. Теперь же количество слушателей увеличилось почти втрое.
360tv.ru: последние новости
В Жуковском судебные приставы за долги арестовали самолет Около 16 миллионов рублей направят на поддержку социального бизнеса в Балашихе В Подмосковье общий долг теплосетей за газ сократился на два миллиарда рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки финансового кризиса142
Из России начали быстрее выводить деньги251
В России вернулись к идее отказаться от доллара404
Россиян предостерегли от покупки валюты399
Доллар начинает бить по ценам в России23
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение