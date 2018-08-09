Федеральный бюджет через 5 лет перестанет выделять средства на содержание «Екатеринбург Арены»

К 2024 году «Екатеринбург Арена» должна перейти на самоокупаемость. Это следует из перечня поручений президента Владимира Путина по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018».

Правительству РФ в сотрудничестве с администрациями субъектов РФ поручено до 30 мая 2019 года поручено обеспечить проработку вопроса механизмов передачи профессиональным футбольным клубам и другим физкультурно-спортивным организациям стадионов с учётом обеспечения их перехода на самоокупаемость к 2024 году».

Напомним, после ЧМ-2018 в России приняли концепцию наследия ЧМ, рассчитанную с 2019 по 2023 годы. «Екатеринбург Арена» станет домашним стадионом ФК «Урал» , и для того, чтобы он начал функционировать в «режиме наследия», нужно будет провести ряд работ, в том числе избавиться от приставных трибун, которые так удивили западных журналистов. Практически полностью эти расходы на себя берёт государство: из федерального бюджета выделят 542,3 миллиона рублей, а из бюджета Свердловской области будет взято только 28,5 миллиона рублей.

В последующие пять лет, предусмотренные концепцией, государство выделит на содержание арены ещё 953,1 миллиона рублей. Также 303,2 миллиона рублей будут выделены из областного бюджета и 568,5 миллиона рублей — из внебюджетных источников.

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