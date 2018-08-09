Инвестор хочет организовать В ОЭЗ «Моглино» производство комплексов для добычи криптовалют

Наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» одобрил и рекомендовал к рассмотрению экспертным советом ОЭЗ «Моглино» три новых инвестиционных проекта, сообщает администрация региона. Проект ООО «Глобал Технолоджи» предполагает размещение на территории особой экономической зоны Центра обработки данных. Бизнес-идея предусматривает разработку инновационных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов для добычи криптовалют, предоставление услуг в области цифровой экономики. Потенциальными заказчиками проекта могут стать большинство крупных ритейлеров. Компания планирует инвестировать в проект более 500 млн рублей и создать 25 новых рабочих мест. ООО «Центр специальных технологий» рассматривает вариант создать в «Моглино» инженерно-исследовательский центр, завод по выпуску роторно-расширительных машин и производство автономных модулей жизнеобеспечения. Эти модули предназначены для обеспечения объектов промышленного и гражданского назначения энергоресурсам. Еще один инвестор, ООО «Термохольтц», планирует организовать в ОЭЗ «Моглино» производство строительных панелей из массивной древесины, используемых при строительстве быстровозводимых строений. Предварительно запуск завода намечен на 2020 год. С развитием производства планируется выпускать от 10 до 20 тысяч кубометров продукции в год. Потребители — строительные компании и индивидуальные строители из европейских стран, а в перспективе и из России. Планируемые инвестиции — более 500 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест — 23. По окончании презентаций с компаниями были заключены соглашения о намерениях осуществления на территории ОЭЗ «Моглино» технико-внедренческой деятельности. С «Глобал Технолоджи» такое соглашение пока не подписано, но, по информации пресс-службы администрации региона, онобудет подписано позже. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».