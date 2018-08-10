«Моглино» пополнится еще тремя резидентами

Наблюдательный совет особой экономической зоны «Моглино» одобрил и рекомендовал к рассмотрению Экспертным советом ОЭЗ «Моглино» три новых инвестиционных проекта.

Как рассказали в пресс-службе администрации региона, один из них — проект ООО «Глобал Технолоджи» — предполагает размещение на территории «Моглино» Центра Обработки Данных (ЦОД). Цель проекта — разработка инновационных программных продуктов и программно-аппаратных комплексов для добычи криптовалют, предоставление услуг в области цифровой экономики. Потенциальными заказчиками проекта могут стать большинство крупных ритейлеров. Компания планирует инвестировать в проект более 500 млн рублей и создать 25 новых рабочих мест.

ООО «Центр специальных технологий» намерено создать в «Моглино» инженерно-исследовательский центр, завод по выпуску роторно-расширительных машин и производство автономных модулей жизнеобеспечения. Последние предназначены для обеспечения объектов промышленного и гражданского назначения энергоресурсами (электроэнергией, отоплением, горячей и питьевой водой). Преимущество будущей продукции — параллельное производство нескольких видов энергии и значительное сокращение теплопотерь при их передаче. На данный момент аналогичных серийных производств в мире не существует.

Исследованиями и разработкой модуля занималась научная группа, в состав которой вошли инженеры Псковского государственного университета и специалисты Инжинирингового центра Псковской области. Реализация проекта рассчитана на 3 года. На начальном этапе планируется выпускать до 800 модулей в год, а к 2021 году выйти на серийное производство — до 4 тыс. штук в год. Общий объем инвестиции составит 900 млн рублей. Количество новых рабочих мест насчитывает порядка 160. Обучение персонала будет проходить совместно с ПсковГУ.

Еще один инвестор, ООО «Термохольтц», планирует организовать в ОЭЗ «Моглино» производство строительных панелей из массивной древесины, используемых при строительстве быстровозводимых строений (жилых домов и общественных зданий). Запуск завода намечен на 2020 год. С развитием производства планируется выпускать от 10 до 20 тыс. кубометров продукции в год. Потребители — строительные компании и индивидуальные строители из европейских стран, а в перспективе — и из России, где подобный рынок лишь формируется. Инвестиции в проект составят более 500 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест — 23.

По окончании презентаций были заключены соглашения о намерениях осуществления на территории ОЭЗ «Моглино» технико-внедренческой деятельности с ООО «Центр Специальных Технологий», а также промышленно-производственнойдеятельности — с ООО «Термохольтц». Документы скрепили подписями генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич, генеральный директор ООО «Центр специальных технологий» Марина Левандовская-Вострикова и директор ООО «Термохольтц» Артур Слесарчук. В дальнейшем подобное соглашение будет подписано и с компанией «Глобал Технолоджи».