Пирамида коммунаслоу

Самарские коммунальщики творчески подошли к борьбе с должниками: выявив обеспеченных неплательщиков, они начали ставить около их домов трехтонные пирамиды с надписью «Здесь живет должник». На некоторых подействовало, а кто-то просто выкрал трехтонную напоминалку. За это в отношении жильца возбудили уголовное дело. Сколько стоит необычный подход к выбиванию долгов и насколько это законно — в материале «Шторма».

Несколько недель назад по соцсетям прошла новость о том, что самарские коммунальщики из ООО «Самарские коммунальные системы» начали бороться с должниками, выставляя перед их домами трехтонные пирамиды с надписью «Здесь живет должник». Начальник пресс-службы компании Мария Алмазова сообщила «Шторму», что идея применения такого метода борьбы с неплательщиками пришла во время одного из собраний комиссии по должникам.

«У нас существует специальная комиссия по дебиторской задолженности. Мы туда приглашаем должников, пытаемся как-то решить проблему: рассрочку предлагаем, приборы учета установить предлагаем, ищем способы разрешения каждого конкретного случая. Также мы пытаемся придумать какие-то способы для себя, как повлиять на должников. Во время очередного обсуждения и появилась идея сделать такую пирамиду», — рассказала Алмазова.

Стоимость одной такой пирамиды обходится в 10-15 тысяч рублей. Но никаких дополнительных затрат, по словам Алмазовой, на ее производство не требуется.

«Изготавливают ее в нашем цехе наши рабочие за свой оклад. Никаких дополнительных расходов мы не несем. Для пирамиды такой нужны просто бетон и уголки. Ну и баночка краски — вот и все нужные ресурсы. У нас на это частично идет неликвид, остатки от других работ, в общем — не накладное производство», — объяснила Алмазова.

Техника, на которой доставляют трехтонные пирамиды тоже принадлежит компании, следовательно, считает Алмазова, никаких затрат на транспортировку компания не несет.

«Нужно просто грамотно спланировать работу техники, и никаких дополнительных расходов не будет. Просто все рассчитать: если техника простаивает, то ее можно отправить на установку пирамиды», — пояснила сотрудница компании.

По мнению руководителя общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александра Виноградова — это не совсем так. Ведь время, которое работники компании тратят на производство пирамиды или ее размещение, могло бы тратиться на действительно полезные вещи.

«Стоимость пирамиды — это траты денег компании, которые собираются с жильцов. То, что производство пирамиды не требует каких-то дополнительных вложений, — это вранье. С юридической точки зрения объясню: это ведь кто-то делает. Дворник, сантехник, разнорабочий, который получает зарплату за свою работу. И делает он это в рабочее время, за свой стандартный оклад», — рассудил Виноградов.

Всего у «Самарских коммунальных систем» четыре пирамиды: из них три весят три тонны, а одна — «облегченная», чтобы держать ее в воздухе. Недавно появилась новость о том, что компания разместила такую пирамиду на кране напротив балкона в многоквартирном доме. Она висела там каждый день по несколько часов: утром и вечером.

Производить новые пирамиды, по словам Алмазовой, компания пока не планирует.

«Произвести ее и установить — это дело не трех минут: мы тщательно подбираем адреса, куда мы выставляем пирамиды. Мы ставим пирамиды только у домов обеспеченных людей, чтобы не дай бог у какой-то одинокой бабушки пирамида эта не оказалась», — объяснила Алмазова.

Чтобы определить достойного должника, проводится целая операция. Сначала к неплательщику лично на дом сотрудники приносят уведомления, смотрят на состояние и качество двери квартиры, затем пытаются пообщаться с хозяином.

«Если человек выходит, то тоже видно — как он выглядит, как разговаривает. Если еле на ногах держится и видно, что не первый день, то толку ему эту пирамиду везти?! Разговариваем с соседями, со старшими по подъезду. В последний раз мы отвозили пирамиду в квартиру, где было 40 тысяч долга: сдается в аренду. Ну может хозяин следить за оплатой коммунальных услуг, раз сдает?!» — посетовала Алмазова.

Как выяснилось, уведомлять должников таким нестандартным образом не совсем законно. Александр Виноградов объяснил, что в данном случае компания разглашает персональные данные (Статья 137 УК РФ).

«Есть взаимоотношения между компанией и жильцом. Он же не давал вам согласие, чтобы вы публично сообщали о его долгах. А если долги возникли из-за перебоев с горячей водой? То есть у компании и должника может быть какая-то переписка внутренняя. А они выставляют его чистым должником. Такие вопросы нужно решать исключительно в правовом поле», — рассказал Виноградов в беседе со «Штормом».

По мнению руководителя общества защиты прав потребителей, если человек не платит принципиально, то он вряд ли изменит свое решение из-за того, что во дворе его дома кто-то что-то поставил или наклеил в подъезде его фотографию с подписью «Злостный неплательщик». Другое дело — приставы с исполнительным листом.

«Мы живем в правовом государстве. Если у кого-то есть претензия по долгам или еще по какому-то вопросу, то кто вам мешает: составили исковое заявление, отправили досудебную претензию и подали в суд. Получили решение суда, исполнительный лист и вплоть до выселения из квартиры, выставления ее на торги. Зачем вот этот пафос, цирк, кому это нужно?!» — размышляет Виноградов.

В то же время Мария Алмазова отметила, что данная методика имеет отличный эффект: за месяц использования «пирамид позора» компании удалось вернуть около миллиона рублей.

Как сказал Александр Виноградов, добиться еще большего эффекта получится, если директор компании «Самарские коммунальные системы» будет стоять под дверями должников с плакатом «Здесь мне должны деньги».

Самарские коммунальщики уже не первый раз прибегают к неординарным способам оповещения населения о необходимости платить за воду: около двух лет назад они совместно с байкерами устроили мотопробег под лозунгом «Самара — город без долгов». По данным региональных СМИ, за 2017 год жители задолжали за коммунальные услуги 1 375 000 000 рублей.