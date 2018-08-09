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Перинатальный центр в Ленобласти передадут комитету по здравоохранению до конца августа
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Перинатальный центр в Ленобласти передадут комитету по здравоохранению до конца августа 

ТАСС 59 минут назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Новый перинатальный центр в Гатчине Ленинградской области, сроки завершения строительства которого неоднократно переносились по вине недобросовестных подрядных организаций, планируют передать региональному комитету по здравоохранению до конца августа. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам осмотра объекта губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.
"Объект, полностью оснащенный современным медицинским оборудованием, до конца августа должен быть передан строителями областному комитету по здравоохранению. Медицинский персонал набран и готов приступить к работе", — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время строители завершают работы по монтажу и наладке оборудования, благоустраивают территорию и устраняют замечания.
Перинатальный центр в Гатчине включает родильный дом, женскую консультацию и поликлинику для наблюдения детей до года, родившихся в учреждении. Он рассчитан на 130 коек, а консультативно-диагностическое отделение позволит принимать 150 пациенток в смену. Стоимость строительства объекта составила 2,5 млрд рублей. Завершить его планировалось еще в 2017 году, но сроки неоднократно переносились.
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