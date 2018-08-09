Строители стадиона в Нижнем Новгороде сообщили о долгах по зарплате в 50 млн рублей

Рабочие, строившие стадион к чемпионату мира 2018 года в Нижнем Новгороде, рассказали, что им не выплатили зарплату на общую сумму 50 млн рублей. Строители сообщили, что им не заплатили за четыре месяца.

В невыплате зарплаты они обвиняют руководство подрядчика — ООО «АСП». Там, в свою очередь, заявляют, что деньги не перечислил генеральный подрядчик АО «Стройтрансгаз»

По словам рабочих, руководство «АСП» наняло их из разных городов России, в 2018 году начало задерживать зарплату, а в июне и вовсе уведомило о расторжении договора «по инициативе работника», хотя они не писали заявлений об увольнении. «Эти люди из „АСП“ сломали мне жизнь. Из-за того, что на работе задерживали зарплату, я развелся с женой. Нечем было кормить семью — это была основная причина развода. Именно в этот период, когда я работал на строительстве стадиона, у нас были постоянные скандалы. Беременная жена не могла устроиться на работу, а мне не платили. В итоге супруга сделала аборт на 11-й неделе беременности, и мы с ней расстались. У меня кредиты, много денег я должен друзьям», — рассказал бывший монтажник ООО «АСП» Станислав Сухопаров. Он и его коллеги обращались к Александру Макееву , который нанимал их на работу в «АСП». Сам он сказал журналистом, что является начальником монтажной службы и тоже остался без денег.

«Мы как подрядчики должны были отчитаться за выполнение работ, генподрядчик «Стройтрансгаз» должен был проверить эти работы и принять, но он этого не сделал. Не подписаны соответствующие документы и поэтому не выплачиваются зарплаты», — утверждает он.

Рабочие утверждают, что Макеев купил квартиру в Москве, а его родственник Юрий Денисов , также бывший работник «АСП», приобрел подержанный автомобиль Jaguar. Ни прокуратура , ни обращение к президенту не принесли никаких результатов. Стадион «Нижний Новгород» был введен в эксплуатацию в марте 2018 года. Его строительство обошлось в 17 млрд рублей. На арене сыграли шесть матчей.

Еще до окончания ЧМ, через четыре дня после последнего матча, территория вокруг стадиона начала разрушаться. Ливень размыл проезжую часть и пешеходную зону.