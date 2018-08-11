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Востребованность строителей в Нижнем Новгороде выросла почти в 1,5 раза
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Востребованность строителей в Нижнем Новгороде выросла почти в 1,5 раза 

Newsroom24 11 августа 2018
Фото: Newsroom24
Работодатели в Нижнем Новгороде стали искать строителей на 43,3% активнее и готовы платить им на 2,9% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследовании, проведенного в преддверии Дня строителя экспертами Avito.
Согласно исследованию, строитель — одна из самых популярных профессий в России. По итогам второго квартала категория «строительство» заняла третью строчку в рейтинге наиболее востребованных профессий: вакансии в этой сфере занимали долю в 11,8% от общего числа объявлений о работе, размещенных на сайте. В Нижнем Новгороде данная трудовая деятельность стала 5-й по востребованности с долей 11,5%.
За первые шесть месяцев 2018 года нижегородские работодатели разместили на 43,3% больше вакансий о работе в строительном сегменте, чем за аналогичный период прошлого года. Интерес соискателей к работе в этой отрасли сократился на 7,5%.
В России востребованность строителей выросла на 50,1%, а спрос со стороны потенциальных работников увеличился на 0,6%.
Средняя заработная плата по стране, предлагаемая работодателями, составила 44 916 рублей, что на 7,4% выше показателя прошлого года (41 824 рубля). Больше всего работники могут получить в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а меньше всего — в Тольятти, Ульяновске и Ижевске.
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