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Правительство Тульской области одобрило заявки первых резидентов ТОР в Ефремове
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Правительство Тульской области одобрило заявки первых резидентов ТОР в Ефремове 

ТАСС 24 минуты назад
ТУЛА, 9 августа. /ТАСС/. Компания «Ефремов-Фарма», планирующая построить фармацевтический завод, и фирма «Листер» с проектом производства дезинфицирующих средств станут первыми резидентами территории опережающего развития в моногороде Ефремове. Их заявки поддержаны на заседание региональной инвестиционной комиссии, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.
"Компания «Ефремов-Фарма» намерена направить более 2 млрд рублей в строительство завода по выпуску фармацевтических субстанций. Там будет создано более 50 рабочих мест. Вложения фирмы «Листер» в проект производству дезинфицирующих средств составят около 124 млн рублей, планируется организовать 35 рабочих мест. Заявки компаний одобрены на заседании инвесткомиссии, они станут первыми резидентами ТОР в Ефремове", — сказали в пресс-службе.
Обе компании весной 2018 года получили юридическую регистрацию в городе Ефремове.
Резиденты ТОР согласно областному законодательству на пять лет освобождаются от уплаты налога на прибыль и имущество, а в последующие пять лет для предприятий будут действовать пониженные налоговые ставки. «Кроме того, для резидентов с 30% до 7,6% снижаются отчисления от фонда оплаты труда в Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования, Фонд социального страхования», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2017 года комиссия Минэкономразвития РФ одобрила создание ТОР в городе Ефремове Тульской области. До конца 2018 года власти региона планируют организовать ТОР в моногородах Алексин, Белев и Суворов.
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