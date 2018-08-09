Нам нужны небоскребы

Сейчас в Москве такое время, когда с точки зрения архитектуры и строительства воедино соединяются и историческое наследие города, а наша столица славится богатыми архитектурными традициями, и новшества, которые связаны с развитием Москвы как современного мегаполиса. Это правильная тактика, свойственная прогрессивным городам.

Строительство в Москве в последние годы основывается на совершенно новых технологиях, в основе которых в первую очередь сам человек. То есть основная задача строителей, проектировщиков и всех тех, кто принимает участие в развитии столицы, — это создать максимально комфортный и безопасный для жизни людей город, это и есть главные перспективы сферы современного строительства. На первое место выходят такие важные критерии, как удобство и безопасность москвичей. За последние годы в этом направлении Москва очень продвинулась. И, кстати, очень важно, что развитие города может идти только через развитие самого человека, между жителями и самим городом в этом смысле существует особая связь. Что касается строительства жилых зданий, сегодня мы не гонимся за квадратными метрами.

У нас хватает проблем, связанных с улучшением жилищных условий. Но город знает о них, поэтому для их решения и созданы такие программы, как реновация, капитальный ремонт жилых многоквартирных домов, благоустройство территорий и так далее. Несомненно, это очень важные направления, как раз с помощью этих программ и планируется решить ряд задач по развитию города. Реализуя их, город, повторюсь, руководствуется установками создать комфортные условия для жизни на основе современных технологий в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и других направлений.

Широкому обсуждению в последнее время подвергаются небоскребы. На мой взгляд, их нужно строить. Потому что они являются некими показателями, так сказать, «продвинутости» современных строительных технологий. Так сфера строительства демонстрирует свое развитие, свои возможности и прогресс. Важно понимать, насколько человек может конструировать и возводить сложные, важные объекты — высотное, подземное, уникальное строительство. Все это показывает, насколько человечество двигается вперед. При этом такие объекты, в том числе небоскребы, не должны давить на человека. Они предназначены для того, чтобы украшать современный и продвинутый город. А еще — делать ярче и интереснее жизнь жителей мегаполиса.

Многие, как бы странно это ни звучало, думают, что строительство находится где-то на окраине, периферии научно-технического прогресса. Но на самом деле это совсем не так. Строительство зданий, инженерных сооружений и вообще городской инфраструктуры в целом сегодня основывается на наукоемких технологиях и тщательно продуманных подходах, решениях, инновациях и разработках. И нам нельзя уходить от этого принципа, нельзя останавливать прогресс в этой сфере, ее развитие. Нельзя запрещать строить объекты, которые демонстрируют этот прогресс. И, думаю, в перспективе таких объектов в Москве появится еще немало.

Подводя итоги, можно отметить, что современное градостроительство направлено на комфорт москвичей, на то, чтобы человеку в мегаполисе было удобно жить, работать, отдыхать и так далее. И не только удобно, но и безопасно. Современные строительные материалы отвечают экологическим требованиям. И в этом направлении ведутся постоянные работы. А цель сделать город безопасным, кстати, касается не только сферы строительства, но и транспорта, здравоохранения и других.

Хочу сказать, что сейчас идет не строительство в городе, а строительство города. Нового, современного, с сохранением его уникальности и изюминки.