Технологии компании «Агросигнал» позволяют фермерам увеличить прибыль

Эта система позволяет в режиме реального времени проконтролировать все, что происходит в фермерском хозяйстве. Уникальностью является прозрачность всех процессов для управления.

Екатерина Чередниченко, руководитель коммерческого отдела «Агросигнал»:

"Руководитель, когда открывает нашу систему в своем предприятии — он видит в реальном времени. У него карта полей: сколько каждое поле обработано, где какая техника находится, какую работу она выполняет, насколько процентов, с каким агрегатом, с какой скоростью, каким уровнем топлива. То есть все детализировано, он видит в реальном времени".

Владимир Коршунов — генеральный директор компании. К нему обращаются за электронной картой даже представители африканских стран. Признается, программу разработал еще шесть лет назад. Сейчас многие фермеры поняли, что работать с ней — выгодно.

Владимир Коршунов, генеральный директор компании «Агросигнал»:

"Мы как-то начали у одного из клиентов устанавливать систему, и он на посевную заготовил 80 тонн солярки. Когда у него прошла посевная выяснилось, что он по факту с использования нашей системы использовал только сорок, то есть это вот экономия которую мы получили, используя «Агросигнал».

Светлана Мизера, директор по развитию «Агросигнал»:

"Мировая экономика уже много лет является цифровой, российская тоже, и надо понимать, что сельскохозяйственный бизнес, он тоже должен становиться цифровым. Потому что в будущем без этого не выжить. Наша система, как раз делает сельское хозяйство цифровым, оно помогает выйти на иной более высокий уровень”.

Оперативные технологии «Агросигнала» уже активно используются во всех районах Саратовской области. Компания планируют развиваться дальше и закрепиться на федеральном и зарубежном рынках.