Воронежские власти поздравили строителей с профессиональным праздником

Работников сферы наградили за успехи в развитии города. Воронежские строители продолжают принимать поздравления. Сегодня с наступающим профессиональным праздником их поздравил глава региона Александр Гусев и председатель облпарламента Владимир Нетёсов . Дипломы и награды за успехи в работе получили руководители строительных фирм, инженеры, штукатуры, маляры, каменщики. Назвали и победителей областного конкурса «Строительный Олимп». Воронежу есть, чем гордиться. По темпам строительства жилья область опережает общероссийские показатели. Александр Гусев пожелал представителям этой профессии, чтобы всё, что они построили, было прочным и долговечным.

— Мы намерены продолжать наращивать темпы строительства. И ближайшие годы покажут, что мы можем добиться ещё больших успехов и ещё больших масштабов для развития социальной инфраструктуры города и области, — отметил Александр Гусев. — Я попала совершенно случайно в строительство. В этой сфере уже около 10 лет. И на настоящий момент считаю это своим призванием и делом своей жизни. Это сложно всегда, да. Сопряжено с переживаниями, наверное, определенными сложностями. Но когда мы видим результат своих трудов, своей работы, то он, конечно же, радует, — поделилась заместитель директора местной строительной компании Марина Вельянинова.