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Три новых резидента начнут работу в ТОСЭР Нижнекамска и Набережных Челнов
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Три новых резидента начнут работу в ТОСЭР Нижнекамска и Набережных Челнов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В ходе заседания правительственной комиссии в четверг, 9 августа были одобрены заявки трех новых резидентов на территориях опережающего социально-экономического развития. Так, новое производство газовых турбин и запчастей к нефте— и газооборудованию будет открыто в ТОСЭР «Нижнекамск — проект представлен ООО „КамЭнергоМаш“. Здесь же начнет работу завод по производству комплектующих для контрольно-измерительных приборов и автоматики — заявку направило ООО „Метакам“. На базе ТОСЭР „Набережные Челны“ откроется производство продукции методом литья по газифицируемым моделям, этот проект защищал „Камский металлург“. Рассмотрение еще двух заявок решено отложить на месяц. В очереди остались проекты компания „Химресурс“ и ООО ПО „Гиперион“.
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