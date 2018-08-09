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Китайская компания завершила техническое обслуживание шинного завода в Узбекистане
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Китайская компания завершила техническое обслуживание шинного завода в Узбекистане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 9 августа /Синьхуа/ — Китайская компания Linglong Tire завершила техническое обслуживание шинного завода в городе Ангрене Ташкентской обасти, сообщает сегодня пресс-служба компании.
Теперь Linglong Tire начинает второй этап проекта, в рамках которого подготовит технических специалистов для тестирования шин 16 спецификаций, которые будут производиться на этом заводе.
Строительство завода по производству конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин на территории свободно-экономической зоны «Ангрен» началось в августе 2015 года. —0—
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