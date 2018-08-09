Стоимость остается основным критерием при внедрении «умных» технологий

К новым технологиям в строительстве я отношусь с определенной долей скепсиса. И на то есть свои причины.

Все новые технологии в строительстве можно условно разделить на две большие группы: те, которые удешевляют само строительство, и те, которые обосновывают удорожание метра. В первые я пока не верю. Перспективных разработок много — те же 3D-принтеры, печатающие дома, или роботы, автоматизирующие стройку. Звучит здорово, но если бы это было экономически выгодно, мы бы давно перестали обсуждать и начали использовать. Пока же есть проблемы и с материалами, и с самим оборудованием. Не родилась еще та революционная технология, которая реально уменьшит себестоимость строительства. А когда появится, выход на рынок у нее займет очень много времени. Ведь нужно будет перестраивать заново все процессы, переучивать людей — это сложно и рискованно, и для девелоперов это, скорее, проблема.

Если и будут в ближайшее время появляться какие-то инновации, влияющие на сам процесс строительства, то мелкие и легко внедряемые — скорее, гаджеты, чем полноценные технологии. Например, один из российских разработчиков в сфере интернета вещей предлагает «умные» каски c датчиками и GPS-приемниками, которые регистрируют любые отклонения от нормы, защищая рабочих на опасных объектах. Если взять масштабнее, можно поверить в грузовые дроны для строительства высотных зданий. Другой отечественный разработчик делает беспилотники с грузоподъемностью до 250 килограммов, но опять же не все так просто. Даже легким дронам сегодня сложно получить лицензию или просто разрешение на испытания, поэтому мы о них так много говорим, но самих полетов пока не видим.

На Западе строительство уже давно развивается по двум принципам — экологичности и экономии энергии

Так что я все-таки сторонник второй группы технологий, которые обосновывают стоимость квадратного метра. Это именно то, чего хотят девелоперы. Ради обоснования цены квадратного метра или с целью выделиться на рынке они сегодня готовы не просто декларировать, но и инвестировать в инновационные решения. Однако главный выгодополучатель здесь — собственник квартиры. Ему обычно не нужны продукты, заточенные под wow-эффект, например использование VR для погружения в проект, а нужны действительно рабочие решения.

Наиболее перспективным и реалистичным направлением, на мой взгляд, можно назвать систему «умный дом». Сегодня это уже доступное решение, которое выходит на масс-маркет. При этом конечный потребитель получает реальную выгоду, за которую готов платить. Помимо стандартных функций, таких как удаленное управление датчиками и умной техникой, сценарное программирование рутинных функций и обеспечения безопасности, умная квартира позволяет забыть о целом пласте бытовых необходимостей. Например, больше не нужно снимать показания счетчиков и оплачивать квитанции — все эти функции полностью автоматизированы, а вызвать электрика или сантехника можно нажатием одной кнопки. Кроме того, умная квартира подразумевает и сеть взаимодействия локального бизнеса со своим потребителем — жильцом квартиры. Записаться к парикмахеру, вызвать курьера, заказать новую кухню или диван, доставку продуктов на дом — все это перестает быть проблемой.

Не родилась еще та революционная технология, которая реально уменьшит себестоимость строительства

В США уже сложно купить жилье без системы «умный дом». Собственники понимают, что ликвидность таких квартир будет значительно ниже. Это как покупать сегодня новую машину с ручной коробкой — может, кому-то и удобно, но удержать стоимость не удастся.

387 миллиардов рублей к 2025 году сэкономит внедрение «умных домов»

Правда, пока нам рановато сравнивать себя с Западом в этой отрасли. Там все строительство уже давно развивается по двум принципам — экологичности и экономии энергоресурсов. В России же до сих пор основной критерий — это стоимость метра. Люди не думают о том, сколько они будут платить за эти метры в будущем, важно только то, что происходит сейчас.

У нас нет, например, практики использования классов энергоэффективности, когда, покупая квартиру, вы знаете, что будете платить до 10 тысяч рублей в месяц, потому что это третий класс, или до 5 тысяч рублей, потому что второй, или вообще не будете ничего платить, потому что разово купили лучшее энергосберегающее оборудование. Тем не менее в России уже есть ряд технологий для «умных домов». Сюда относится интернет вещей, а также искусственный интеллект, технологии распознавания образов, эмоций, речи. Если бы российский технологический бизнес активнее налаживал кооперацию и горизонтальные связи, новые технологии в отрасли развивались бы быстрее. В Москве сейчас создается глобальный кластер, который должен усилить горизонтальные взаимодействия — от крупных компаний, заинтересованных во внедрении инноваций, до небольших производителей технологий. Это конструктивная инициатива, которая давно назрела и должна помочь развитию отрасли.

Для внедрения целого пласта инновационных технологий, которые будут не просто обосновывать стоимость метра, а еще и экономить на эксплуатации, нам нужно перестроить всю культуру потребления. «Умный дом» — это первый шаг, который позволит собственникам более осознанно относиться к приобретению жилья, а девелоперам — без ущерба для себя заботиться о своих клиентах.