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Лисин ответил анекдотом на предложение об изъятии «сверхприбылей» у металлургов
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Лисин ответил анекдотом на предложение об изъятии «сверхприбылей» у металлургов 

BFM.RU 1 час назад
Владелец НЛМК Владимир Лисин ответил анекдотом на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии «сверхприбылей» у горно-металлургических и химических компаний.
«Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет.
Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему: «Косой, меняешь?» — «Меняю!» — «Рубль на рубль двадцать?» — «Да!» Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает: «Косой, а в чем бизнес-то?» — «Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать». — «Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?» — «Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!»
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