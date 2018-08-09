Ещё
Владимир Лисин ответил анекдотом на «список Белоусова»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
71.96
–0.04 Золото
1212.00
+0.01 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1527
–0.0128
27.07
1.1655
08.08
03.08
30.07

Владимир Лисин ответил анекдотом на «список Белоусова» 

Ведомости 42 минуты назад
Владелец НЛМК Владимир Лисин ответил анекдотом на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова изъять у 14 горно-металлургических и химических компаний дополнительно более 500 млрд руб. на «майские указы».
Есть анекдот на эту тему, ответил Лисин: «Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет. Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему:
— Косой, меняешь?
— Меняю!
— Рубль на рубль двадцать?
— Да!
Обменялись, деньги настоящие.. Медведь не понимает:
— Косой, а в чем бизнес-то?
— Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать.
— Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?
— Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!»
Лисин считает, что методика расчета дополнительных изъятий на основе сравнения рентабельности по EBITDA в разных отраслях и приведения ее к единому знаменателю, по сути, поощряет неэффективность.
В приложении к письму Белоусова (есть у «Ведомостей») говорится, что «дополнительные изъятия рассчитаны из логики приведения рентабельности по EBITDA горнодобывающих, металлургических, химических и нефтехимических компаний к средневзвешенной рентабельности по EBITDA в нефтегазовой отрасли» (22% в 2017 г.).
У НЛМК предлагается дополнительно изъять 20,89 млрд руб. Рентабельность предприятия указана как 26%.
Ведомости: последние новости
Правительство выделило аграриям 5 млрд рублей субсидий на топливо Минстрой посоветовал не беспокоиться из-за влияния роста НДС на тарифы ЖКХ ФАС выявила в Петербурге сговор поставщиков лекарств на 1 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину предложили массовое изъятие денег у крупного бизнеса556
Доллар начинает бить по ценам в России264
Названы сроки финансового кризиса157
Из России начали быстрее выводить деньги311
Россиян предостерегли от покупки валюты403
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение