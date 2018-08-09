Владимир Лисин ответил анекдотом на «список Белоусова»

Есть анекдот на эту тему, ответил Лисин: «Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет. Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему:

— Косой, меняешь?

— Меняю!

— Рубль на рубль двадцать?

— Да!

Обменялись, деньги настоящие.. Медведь не понимает:

— Косой, а в чем бизнес-то?

— Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать.

— Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?

— Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!»

Лисин считает, что методика расчета дополнительных изъятий на основе сравнения рентабельности по EBITDA в разных отраслях и приведения ее к единому знаменателю, по сути, поощряет неэффективность.

В приложении к письму Белоусова (есть у «Ведомостей») говорится, что «дополнительные изъятия рассчитаны из логики приведения рентабельности по EBITDA горнодобывающих, металлургических, химических и нефтехимических компаний к средневзвешенной рентабельности по EBITDA в нефтегазовой отрасли» (22% в 2017 г.).

У НЛМК предлагается дополнительно изъять 20,89 млрд руб. Рентабельность предприятия указана как 26%.