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В России снизились пени за просрочку алиментов
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В России снизились пени за просрочку алиментов 

Парламентская газета 11 минут назад
Фото: Парламентская газета
Пени за просроченные платежи по алиментам стали ниже — 0,1% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки вместо 0,5%.
Это сделано для того, чтобы размер неустойки не превышал размера самой задолженности. А сегодня часто бывает именно так: долг составляет тысячи рублей, а неустойка достигает нескольких миллионов рублей.
Соответствующие поправки в Семейный кодекс вступили в силу 10 августа.
Законом 2008 года размер неустойки был увеличен с 0,1% от суммы задолженности до 0,5%, и, конечно, повлиял на то, что алименты стали платить своевременно. Но справиться при этом с постоянно растущей неустойкой многим оказалось сложно. Поэтому было принято решение вернуться к прежнему размеру неустойки.
В документе также сказано, что суд сможет освободить полностью или частично от уплаты задолженности по неустойке, если установит, что она образовалась в связи с уважительной причиной, а материальное положение алиментщика не даёт возможности погасить эту сумму.
Кстати, нововведение подкреплено позицией Конституционного Суда РФ, согласно которой у судов должно быть право уменьшать размер неустойки по алиментам с учётом конкретных обстоятельств. К такому выводу Суд пришёл, рассмотрев жалобу гражданина, имевшего задолженность по алиментам около 217 тысяч рублей у которого после развода в новом браке появилось трое детей. И так получилось, что с учётом пени и неустойки необходимая к уплате сумма составляла 3,2 млн рублей, уплата которой привела бы к имущественному ущербу его новой семье.
В начале августа федеральная служба судебных приставов обнародовала информацию о самом злостном должнике по алиментам в России. Им оказался 50-летний москвич, который должен 118 миллионов рублей, но добровольно выполнять обязанности нерадивый алиментщик отказывается наотрез. Каким образом у отца семейства появился такой огромный долг — до конца неясно, но приставы обещают применить к нему весь комплекс мер принудительного исполнения.
Как отмечают социологи, есть три главные причины, по которым мужчины не платят алименты. Первая — не верят, что деньги тратятся на детей, вторая — завели новые семьи, а третья — пытаются отомстить «бывшей».
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