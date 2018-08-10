Названо имя покупателя крупнейшего российского бриллианта

Российская компания «Алроса» продала крупный бриллиант «Династия» ювелирному дому Mouawad Group. Об этом сообщает РИА Новости.

«К бриллианту «Династия» нас привлекло не только исключительное качество, но и прозрачность его истории, а также тот факт, что это самый большой и ценный алмаз, когда-либо проданный «Алросой», — рассказали руководители компании-покупателя Фред и Паскал Муавад.

Камень представляет собой бриллиант массой 51,38 карата традиционной круглой формы с 57 гранями.

По итогам торгов, результаты которых не разглашаются, он стал самым дорогим камнем, который когда-либо был продан «Алросой».

В феврале сообщалось, что в Якутии обнаружили два крупных алмаза массой 97,92 и 85,62 карата.