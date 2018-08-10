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Названо имя покупателя крупнейшего российского бриллианта
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Названо имя покупателя крупнейшего российского бриллианта 

RT на русском 6 минут назад
Российская компания «Алроса» продала крупный бриллиант «Династия» ювелирному дому Mouawad Group. Об этом сообщает РИА Новости.
«К бриллианту «Династия» нас привлекло не только исключительное качество, но и прозрачность его истории, а также тот факт, что это самый большой и ценный алмаз, когда-либо проданный «Алросой», — рассказали руководители компании-покупателя Фред и Паскал Муавад.
Камень представляет собой бриллиант массой 51,38 карата традиционной круглой формы с 57 гранями.
По итогам торгов, результаты которых не разглашаются, он стал самым дорогим камнем, который когда-либо был продан «Алросой».
В феврале сообщалось, что в Якутии обнаружили два крупных алмаза массой 97,92 и 85,62 карата.
RT на русском: последние новости
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