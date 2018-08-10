Больше 20 тысяч литров нелегального спирта уничтожат судебные приставы Башкирии

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Уфе передали сотрудникам Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан изъятую по решению суда нелегальную спиртосодержащую продукцию для дальнейшей ее транспортировки на уничтожение. По предварительным данным, всего на утилизацию направлено более 3 тысяч коробок со стеклянными флаконами и примерно 200 пластиковых канистр с медицинским спиртом. Общий объем нелицензионного этанола составил примерно 20 тысяч литров.

Партия медицинского антисептического раствора была изъята на территории города Уфы, на складе в промышленной зоне города. По факту незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.