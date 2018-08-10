У жительницы Башкирии по ошибке списали со счета более 200 млн рублей

Жительница Башкирии Татьяна Иванова вместо смс-уведомления о зачислении заплаты получила сообщение о списании с банковского счета 203 млн рублей. Деньги по ошибке сняли по распоряжению судебных приставов. Об этом сообщают «Известия».

Женщина обратилась в финансовую организацию, где ей пояснили, что запрос на списание долга поступил из Кемеровской области.

Выяснилось, что долг принадлежал ее полной тезке. Кроме того, неразбериху вызвал и тот факт, что у тезок совпали и даты рождения, и паспортные данные, и номер ИНН. В документах у реальной должницы из Кемерово и жительницы Башкирии расходились только адрес регистрации и прописки.

Как так вышло, выясняли сотрудники полиции, миграционной службы и пенсионного фонда. По мнению Татьяны, кто-то воспользовался ее личными данными и провернул финансовую аферу.

После долгих проверок с женщины сняли все ошибочные меры принудительного исполнения.

К слову, иногда, чтобы не платить, должники придумывает весьма хитрые способы. Так, жительница Краснодара изменила внешность и переехала в Омск, скрываясь от судебных приставов. Женщина задолжала банку 117 миллионов рублей, возвращать деньги она не собиралась. Чтобы не попасться судебным приставам, жительница Кубани похудела и перекрасила волосы, а также сменила место жительства.

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