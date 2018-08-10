Штраф за ложную возрастную маркировку в телепрограмме составит 50 тысяч рублей

Если в СМИ будет опубликована программа радио или телепередач и возрастная маркировка, указанная рядом с программами не будет соответствовать действительности, то нести административную ответственность за это будут те, кто эту информацию предоставил, а не владельцы издания.

Соответствующий закон вступил в силу 10 августа.

Там сказано, что опубликование в СМИ программ теле— и (или) радиопередач, перечней и (или) каталогов информационной продукции без размещения знака информационной продукции либо со знаком информационной продукции, не соответствующим категории информационной продукции влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц — от 3 до 7 тысяч рублей, на юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей», — написано в документе.

Там также уточняется, что производитель и распространитель передач теперь вправе заключить гражданско-правовой договор. И после этого тот, кто предоставит информацию, не соответствующую действительности, точно не сможет уйти от ответственности.