У дочери депутата Слуцкого нашли особняк за 140 миллионов рублей

Дочь обвиненного в домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого Ирина владеет участком с особняком площадью почти 600 квадратных метров. Стоимость одного лишь такого дома без отделки составляет почти 140 млн рублей, сообщает «Новая газета» со ссылкой на данные Росреестра

Участок расположен на Новорижском шоссе в элитном подмосковном поселке «Миллениум парк». По документам, девушка купила его в апреле 2014 года. Издание отмечает, что тогда ей было 23 года, и работала она ассистентом главного редактора журнала Harperʼs Bazaar, поэтому приобрести его на свои деньги она не могла. Леониду Слуцкому, который, согласно налоговым декларациям, с 2000 года живет на одну лишь зарплату депутата, пришлось бы копить на двухэтажную усадьбу для дочери минимум 25 лет.

Депутат проигнорировал звонки журналистов и не ответил на запросы, переданные через пресс-секретаря. Ирина Слуцкая отказалась от комментариев.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у Слуцкого незадекларированный трехэтажный пентхаус с гектаром земли на Рублевке, который он арендовал в течение последних десяти лет. Также выяснилось, что у жены депутата есть трехэтажная квартира за 400 млн рублей в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера». Застройщик Сергей Полонский в 2017 году говорил, что эта элитная недвижимость была взяткой парламентарию за помощь в оформлении контрактов. Сам Слуцкий в интервью журналу «Сноб» утверждал, что нажил все своем имущество честным путем, а деньги у него остались из бизнес-прошлого.