ЦБ Италии: система субсидий в ЕС — главный источник коррупции

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика» Единая сельскохозяйственная политика ЕС (CAP), субсидии фермерских хозяйств, на долю которых приходится 39% бюджета ЕС (в прошлом эта доля составляла почти 70%), на протяжении многих лет подвергалась большой критике — и вполне справедливо.

Это одна из самых отвратительных правительственных стратегий в мире, поддерживающая фермеров, давно покинувших бизнес, направляя огромные деньги крупным фермерским корпорациям и богатым землевладельцам, наносящая ущерб африканским фермерам, за счет очевидного перепроизводства, в результате чего они становятся неконкурентоспособными.

Более того, в драме, связанной с CAP, можно почти забыть о второй более масштабной программе ЕС: Политика сплочения или Европейские структурные и инвестиционные фонды (ESIF), на долю которых приходится около трети бюджета.

Вот как объясняет это Еврокомиссия : «Региональная политика нацелена на то, чтобы во всех регионах и городах в ЕС были созданы рабочие места, укреплена конкурентоспособность бизнеса, создан экономический рост, обеспечено устойчивое развитие и улучшено качество жизни граждан. Для достижения этих целей в рамках Политики сплочения было выделено 351,8 млрд евро на 2014-2020 годы, треть от общего бюджета ЕС».

Политика сплочения — это то, что будет использовать ЕС, чтобы проводить перераспределение из одних стран в другие. Все государства-члены получат значительные суммы в результате этого перераспределения, как видно на следующем графике исследовательской службы Европейского парламента

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Но если взглянуть более пристально на Фонд интеграции (CF), который входит в ESIF, элемент перераспределения виден еще отчетливее. В ESIF Германия и Франция по-прежнему занимают пятое и шестое места, более крупные экономики с высоким ВВП на душу населения даже не имеют права на CF, явная цель которого состоит в том, чтобы достичь «конвергенции». Это означает оказание помощи бедным странам, преимущественно в Восточной и Центральной Европе, с тем, чтобы догнать ведущие экономики, в основном в Западной Европе. Именно здесь огромные суммы денег переправляются с одной стороны континента на другую, как видно на этом графике: [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Однако исследование, проведенное в Южной Италии, крупном получателе средств (почти все 43,8 млрд евро, которые получает Италия, идут в южный регион) показывает, что «способность этих средств компенсировать негативные последствия экономического кризиса весьма ограничена».

В целом кажется, что средства, особенно Фонд интеграии, оказывают положительное влияние на экономические показатели, однако реальный эффект сравнительно невелик. Как в случае с планом Маршалла, огромные суммы денег, брошенные в бедные регионы, могут помочь — было бы странно, если бы это было не так. Однако, действительно хорошая политика должна быть эффективной: грамотное регулирование, низкие налоги, права на частную собственность.

Исследования показали, что то, что обычно называют «социальным капиталом», т. е. сотрудничество и доверие среди населения, может снизиться благодаря политике сплочения ЕС.

Из центробанка Италии поступили последние сведения о пагубных последствиях политики перераспределения ЕС. Три исследователя Banca d'Italia обнаружили, что фактически коррупция выросла на 4% в год, благодаря этим переводам.

Это неудивительно. В конце концов, трудно поверить, что в этой крупной системе, где деньги раздаются Брюсселем, то есть в Бельгии, а затем идут вниз, к различным регионам — например, в Южную Италию, ни один правительственный служащий не воспользовался бы средствами таким образом. OLAF, следственный орган ЕС, выявил, что объем преступных деяний в 2016 году превысил 600 млн евро (в 2015 году этот объем составлял почти 1 млрд евро), добавив, что «сектор структурных фондов остается в центре внимания OLAF».

На самом деле это суть бюрократии и государственной деятельности в целом, при которой трудно привлечь к ответственности какого-либо одного человека.

Таким образом, центробанк Италии является еще одной причиной, по которой необходимы сокращения политики сплочения. Он перераспределяет огромные суммы денег из богатых стран беднейшим странам, получая небольшие экономические выгоды, ухудшение состояния гражданского общества и рост коррупции. Дискуссия о следующем долгосрочном бюджете ЕС с 2021 по 2017 год сейчас в самом разгаре. Единственная рекомендация для Брюсселя: сократить средства. Рекомендация для политиков: независимо от того, как воспринимается перераспределение в теории, оно может иметь значительные непредвиденные и явно отрицательные последствия.