Благотворительный фонд Ма Юня создаст «Фонд венчурного инвестирования африканской молодежи имени Ма Юня»

Йоханнесбург, 9 августа / Синьхуа / — Благотворительный фонд Ма Юня / Джека Ма / сегодня в Йоханнесбурге /ЮАР/ объявил о том, что выделит 10 млн долларов США, чтобы основать «Фонд венчурного инвестирования африканской молодежи имени Ма Юня», выразив надежду, что благодаря этому сможет создать еще больше рабочих мест и помочь реализовать мечты африканской молодежи. (Синьхуа / Чэнь Чэн)

Йоханнесбург, 9 августа /Синьхуа/ — Благотворительный фонд Ма Юня /Джека Ма/ сегодня в Йоханнесбурге /ЮАР/ объявил о том, что выделит 10 млн долларов США, чтобы основать «Фонд венчурного инвестирования африканской молодежи имени Ма Юня», выразив надежду, что благодаря этому сможет создать еще больше рабочих мест и помочь реализовать мечты африканской молодежи. (Синьхуа / Чэнь Чэн)