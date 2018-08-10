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Благотворительный фонд Ма Юня создаст «Фонд венчурного инвестирования африканской молодежи имени Ма Юня»
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Благотворительный фонд Ма Юня создаст «Фонд венчурного инвестирования африканской молодежи имени Ма Юня» 

ИА Синьхуа 18 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Йоханнесбург, 9 августа /Синьхуа/ — Благотворительный фонд Ма Юня /Джека Ма/ сегодня в Йоханнесбурге /ЮАР/ объявил о том, что выделит 10 млн долларов США, чтобы основать «Фонд венчурного инвестирования африканской молодежи имени Ма Юня», выразив надежду, что благодаря этому сможет создать еще больше рабочих мест и помочь реализовать мечты африканской молодежи. (Синьхуа / Чэнь Чэн)
Йоханнесбург, 9 августа /Синьхуа/ — Благотворительный фонд Ма Юня /Джека Ма/ сегодня в Йоханнесбурге /ЮАР/ объявил о том, что выделит 10 млн долларов США, чтобы основать «Фонд венчурного инвестирования африканской молодежи имени Ма Юня», выразив надежду, что благодаря этому сможет создать еще больше рабочих мест и помочь реализовать мечты африканской молодежи. (Синьхуа / Чэнь Чэн)
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