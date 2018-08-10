Тест-драйв в бахилах: пробуем попасть к врачу через электронную очередь

В некоторых пермских больницах вопрос «кто последний в сто пятнадцатый» больше не актуален. Здесь наступило будущее, и теперь, как в банке, в очередь можно встать через электронный терминал. Но так ли все удобно и хорошо работает? Мы протестировали терминал электронной регистрации в городской поликлинике № 2 Первое — при входе в поликлинику стойки электронной регистрации сразу бросаются в глаза, не нужно ходить и искать. Всего их тут три, у каждой небольшая очередь. Пациенты смотрят в экран, пробуют нажимать на сенсорные кнопки на экране, что-то друг другу подсказывают. Видимо, разобраться не так просто. Проверяем.

Сразу можно выбрать способ попадания к врачу — по записи или без. Соответствующие кнопки встречают пациента на первом экране. Кнопки «только спросить» — нет. Мы пытаемся пройти «без записи».

Всего в поликлинике № 2 три терминала электронной регистрации

На экран выплывает несколько кнопок, есть неотложная помощь. Нажимаем эту кнопку, дальше нужно выбрать причину обращения — по сути, симптомы, которые вас беспокоят. Выбираем «кашель и боли в груди». Среди прочих вариантов — «высокое артериальное давление», «обострение хронических заболеваний», «другое».

Чтобы продолжить запись, нужно выбрать причину обращения

Система предлагает два варианта: записаться на удобное время или попасть на приём прямо сегодня. Выбираем второй вариант. Система показывает, сколько человек в очереди до и ориентировочное время, в которое вы попадете на прием — очень удобно.

Автор материла Наталья тестирует терминал для электронной регистрации. Говорит, удобная штука

Интересно, что пусть кнопки «просто спросить» тут нет, зато есть кнопка «получить выписку справки или направления». Нажимаем. Почему-то выдаёт ошибку. За разъяснениями, почему так произошло, идем к администратору. Его стойка информации — рядом.

Если что-то не получается, можно обратиться к администратору, он поможет

— Чтобы функция сработала, нужна электронная запись — регистрация в электронной очереди. Существует определенное количество талонов. Если все их уже заняли, то машина не выдаёт талон, — рассказывает 59.ru администратор Ольга. — На следующий день снова забивается расписание.

Администраторы постоянно находятся за стойкой. Рассказывают, что помогать с электронной очередью приходится постоянно — люди еще не привыкли.

Теперь пробуем записаться к врачу на прием на конкретное время. На экране сразу появляется список специальностей врачей — как в системе интернет-регистрации «К врачу». Пусть будет терапевт. Как раз есть окно.

При регистрации вы сразу видите, какое время занято, а какое — свободно

При регистрации сразу можно увидеть, когда к врачу записи нет, а когда окошки «зелёные». После того, как мы выбрали удобный день и время посещения врача — идентификация. Способы идентификации, наверное, самое удобное в этой системе. На выбор несколько вариантов: с помощью паспорта, электронного полиса ОМС, полиса ОМС нового образца, временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса ОМС и даже полиса ОМС старого образца.

Идентификацию можно пройти и по электронному полису. Правда, система все равно просит ввести его номер

На руках у нас электронный полис, полученный в страховой компании в Москве. Вставляем его в терминал. Однако он всё равно просит ввести номер полиса. Вводим. Всё. Появляется главная кнопка «записаться на приём».

Нажимаем и получаем талон. Осталось только найти кабинет врача и дождаться времени, на которое вы записаны.

На изучение электронного помощника и консультацию администратора ушло всего пять минут.

На талоне — место, время, врач

Терминалы электронной очереди в пермских больницах устанавливают в рамках реализации проекта «Новая поликлиника». Он стартовал в апреле 2017 года в 12 поликлиниках края.