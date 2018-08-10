Qualcomm урегулировал антимонопольный спор на Тайване на $774 млн

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика» В рамках соглашения с регулятором, штраф снижен почти в 8 раз. Взамен чипмейкер увеличит обязался увеличить инвестиции в экономику Тайваня.

Фото: Wikimedia commons

Qualcomm разрешила свой антимонопольный спор в Тайване, завершив один из нескольких правовых споров, которые компания ведет по всему миру.

Чипмейкер заявил, что соглашение позволит ему продолжать устанавливать условия лицензирования на основе цен на все устройства целиком, используя в расчетах оценку технологий и интеллектуальной собственности, а не только таких компонентов, как модемы.

Эти методы лицензирования стали ключевым моментом в споре с другими оппонентами, в том числе Apple и Федеральной комиссией по торговле США.

В октябре прошлого года Тайваньская комиссия по честной торговле (TFTC) оштрафовала Qualcomm примерно на $774 млн, утверждая, что она злоупотребляла своим доминирующим положением, предоставляя чипы для беспроводных соединений данных на мобильных телефонах. Qualcomm вину не признал и подал апелляцию.

10 августа TFTC и Qualcomm сообщили о разрешении спора, в ходе которого штраф будет снижен до $93 млн Причем эта сумма уже выплачена.

Однако тайваньский регулятор теперь будет в течение 5 лет контролировать переговоры Qualcomm с лицензиатами для обеспечения «справедливости». В тот же период чипмейкер должен увеличить свои коммерческие инвестиции на Тайване, в том числе сотрудничать по проектам 5G и открыть на острове новые производственный и инженерный центры. Во сколько это все обойдется компании, пока неизвестно.