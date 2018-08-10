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Жителей некоторых красноярских домов могут освободить от платы за капремонт
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Жителей некоторых красноярских домов могут освободить от платы за капремонт 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: Лаборатория новостей
Жителей Красноярского края могут освободить от взносов за капремонт, если у домов, в которых они живут, будут открыты специальные счета, где накапливаются средства для проведения ремонта. С такой инициативой, по сообщениям СМИ, выступила группа депутатов краевого заксобрания.
Предполагается, что когда на специальном счете аккумулируется необходимая сумма (примерно через два года после его открытия), жители дома могут быть освобождны от уплаты взносов. Точнее, на общем собрании жильцов будет принято решение — платить ли дальше и на что именно направить накопленные средства.
Сейчас известно, что инициативу депутатов уже поддержали в краевом министерстве юстиции, экспертно-правовом управлении заксобрания и Счетной палате региона — все эти ведомства дали положительные заключения по проекту и рекомендовали его к принятию на ближайшей сессии ЗС.,
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