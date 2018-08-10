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477 российских чиновников-коррупционеров потеряли работу
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477 российских чиновников-коррупционеров потеряли работу 

Уралинформбюро 55 минут назад
Фото: Уралинформбюро
За первую половину 2018 года в России в рамках борьбы с коррупцией из-за «утраты доверия» были уволены 477 чиновников. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, за аналогичный период 2017 года по той же причине работу потеряли лишь 377 должностных лиц.
Проверки исполнения антикоррупционного законодательства проходили в федеральных органах исполнительной власти, а также органах госвласти субъектов и местного самоуправления, в организациях госсектора. Всего было выявлено 139,5 тысячи нарушений (на 21,6 тысячи меньше, чем в прошлом году).
Прокуроры внесли 39,6 тысячи представлений, а также направили в суды более 3 тысяч исков на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. В 2017 году она составила лишь 1,1 миллиарда.
В основном, нарушения связаны с непредоставлением достоверных сведений о доходах и имуществе, несоблюдением требований о контроле за расходами, а также непринятием мер для устранения конфликта интересов. Кроме того, множество ошибок допускается при осуществлении госзакупок, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом.
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