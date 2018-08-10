Сбербанк потребовал признать «Цимлянские вина» банкротом

«Сбербанк» хочет войти в реестр кредиторов ОАО «Цимлянские вина», с соответствующим требованием он обратился в арбитражный суд Ростовской области. Согласно картотеке суда, сумма требований банка составляет 437,7 млн рублей.

Это уже третья попытка признать лидера алкогольного рынка РФ банкротом. В Ноябре прошлого года донское предприятие ООО «Мариинский спиртзавод» подавало иск из-за задолженности в 730 тысяч рублей. Но после спиртзавод отказался от искового заявления.

Спустя месяц с подобным требованием обратилось ООО «Р-ВИЛНИ» (Мытищи, Московская область). Исковое заявление было обусловлено задолженностью в размере 10,9 млн рублей. В мае 2018 года арбитражный суд отказал во введении процедуры наблюдения из-за погашения долга третьим лицом. ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» выплатил требуемую сумму, комбинат не хочет лишаться своего старого контрагента.

Однако в конце июля суд все-таки ввел процедуру наблюдения на предприятии. Суд принял такое решение после иска «Ростовского комбината шампанских вин», которому «Цимлянские вина» задолжали 1,4 млн руб. Сейчас производство остановлено, однако поддерживается в рабочем состоянии.