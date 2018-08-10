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Сбербанк требует с «Цимлянских вин» более 400 млн рублей
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Сбербанк требует с «Цимлянских вин» более 400 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. ПАО «Сбербанк России» просит Арбитражный суд Ростовской области включить в реестр кредиторов ОАО «Цимлянские вина», в отношении которого введена процедура наблюдения, требования более чем на 400 млн рублей. Об этом сообщается в материалах суда.
"В арбитражный суд поступило заявление ПАО «Сбербанк России» о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в размере 437,7 млн рублей как обеспеченные залогом имущества должника. Арбитражный суд определил: заявление ПАО «Сбербанк России» о включении в реестр требований кредиторов принять к производству. Назначить судебное заседание по установлению размера требований кредитора на 29 августа", — говорится в сообщении.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» и ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Цимлянские вина».
Как следует из материалов дела, между ООО «АмА-Дон» (поставщик) и ОАО «Цимлянские вина» был заключен договор поставки, по которому поставщик поставил «Цимлянским винам» товар на 1,6 млн рублей. «Цимлянские вина» частично оплатили товар, в результате чего образовалась задолженность в размере 1,4 млн рублей, и ООО «АмА-Дон» обратилось в арбитражный суд. Суд взыскал с должника соответствующую сумму. Позже ООО «АмА-Дон» и ООО «Ростовский комбинат шампанских вин» заключили договор уступки прав требования, была произведена замена истца.
ОАО «Цимлянские вина» — крупнейший в Ростовской области производитель шампанских и игристых вин. Предприятие и виноградники находятся в районе города Цимлянска, на берегу Цимлянского водохранилища. Виноградники ОАО «Цимлянские вина» являются самой северной зоной промышленного виноградарства в России.
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