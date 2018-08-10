Федеральный ретейлер проиграл омскому правительству суд за парковку 

ООО "Лента" пыталось отсудить землю под парковочными местами возле своего гипермаркета на Левом берегу. На сайте Арбитражного суда Омской области опубликована резолютивная часть решения по иску ООО «Лента» к правительству Омской области и министерству имущественных отношений региона. Тяжба длилась больше года, дело даже приостанавливалось, поскольку назначалась судебная экспертиза. Крупный федеральный ретейлер пытался отсудить у региональных властей землю под парковочными местами, признав право облправительства на объекты благоустройства у «Арены Омск», где располагается гипермаркет «Лента», отсутствующим.
Региональные чиновники подали встречный иск к компании. Как поясняли "Омск Здесь" в министерстве имущественных отношений, при строительстве торгового комплекса на Левом берегу часть сооружений, принадлежащих Омской области, была демонтирована. А именно: снят асфальт и бордюрные камни. В адрес ООО «Лента» направлялась претензия об исполнении требования о восстановлении реконструированного сооружения. Но в добровольном порядке оно исполнено не было. Это и стало предметом встречного иска Минимущества.
Решением арбитража и федеральному ретейлеру, и региональным властям в исках отказано. Решение в законную силу не вступило.
Российская сеть гипермаркетов «Лента» открыла в нашем городе шесть магазинов. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.