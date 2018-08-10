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Федеральный ретейлер проиграл омскому правительству суд за парковку
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Федеральный ретейлер проиграл омскому правительству суд за парковку 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
ООО "Лента" пыталось отсудить землю под парковочными местами возле своего гипермаркета на Левом берегу. На сайте Арбитражного суда Омской области опубликована резолютивная часть решения по иску ООО «Лента» к правительству Омской области и министерству имущественных отношений региона. Тяжба длилась больше года, дело даже приостанавливалось, поскольку назначалась судебная экспертиза. Крупный федеральный ретейлер пытался отсудить у региональных властей землю под парковочными местами, признав право облправительства на объекты благоустройства у «Арены Омск», где располагается гипермаркет «Лента», отсутствующим.
Региональные чиновники подали встречный иск к компании. Как поясняли "Омск Здесь" в министерстве имущественных отношений, при строительстве торгового комплекса на Левом берегу часть сооружений, принадлежащих Омской области, была демонтирована. А именно: снят асфальт и бордюрные камни. В адрес ООО «Лента» направлялась претензия об исполнении требования о восстановлении реконструированного сооружения. Но в добровольном порядке оно исполнено не было. Это и стало предметом встречного иска Минимущества.
Решением арбитража и федеральному ретейлеру, и региональным властям в исках отказано. Решение в законную силу не вступило.
Российская сеть гипермаркетов «Лента» открыла в нашем городе шесть магазинов. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.
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