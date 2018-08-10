Почему опасно жить в однокомнатных квартирах

Собственные квадратные метры — это мечта многих людей, независимо от того, в какой стране мира они проживают. Но далеко не всем по карману просторное жилье, поэтому скромные однокомнатные квартиры везде пользуются большим спросом. Между тем, как утверждают ученые, проживание в маленьком пространстве может отрицательно сказываться как на физическом, так и на психическом здоровье человека.

Вред для психики

По мнению специалистов, стесненные жилищные условия негативно влияют на психику любого человека, причем как взрослого, так и ребенка. Американский ученый Дак Копец, который является начальником отдела психологического воздействия дизайна при университете Бостона, проводил исследования в данной области. В результате работы Копец обнаружил, что квартиры небольшой площади могут стать первопричиной постоянного стресса, излишней раздражительности, агрессии и даже подтолкнуть человека к злоупотреблению алкоголем или наркотиками.

С Копецом согласна и Сьюзен Сэгерт, которая занимается вопросами психологии среды в нью-йоркском университете. Сэгерт не сомневается в том, что маленькие квартиры для многих людей становятся настоящим спасением в современном мире в связи с их относительно невысокой стоимостью. Но в то же время Сэгерт, несколько лет изучавшая психологические особенности детей, проживающих в подобном жилье, пришла к неутешительным выводам. Выяснилось, что такие дети чаще, чем их одноклассники, прогуливали уроки, страдали от низкой концентрации внимания, неважно учились, были замкнутыми и необщительными.

Отрицательное воздействие, которое оказывает на психику проживание в малогабаритном жилье, ученые объясняют стремлением (инстинктом) человека к личному пространству. Именно такой личной территории жильцы небольших квартир зачастую лишены.

Опасность для физического здоровья

Люди, живущие в однокомнатных квартирах, мучаются не только по причине различных психологических факторов, но и чаще других страдают всевозможными физическими недугами. В помещении, где одновременно собираются несколько человек, гораздо легче распространяются инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Согласно статистике, дети, проживающие в подобных условиях, больше чем их сверстники подвержены хроническим респираторным заболеваниям.

По мнению экспертов, виновата в таком положении вещей плохая циркуляция воздуха в излишне малом пространстве. Так, если сократить площадь, приходящуюся на одного члена семьи, на 7 м2, то вероятность заболеть воспалением органов дыхания увеличится более чем на 30%.

А французские ученые с помощью все той же статистики вычислили, что одиночки, занимающие целую комнату или имеющие всего одного соседа, живут на 8 лет дольше тех, кто вынужден делить ее с еще тремя-четырьмя жильцами.

Нормы площади

Современные архитекторы установили норму размера площади для проживания одного человека в 14 м². Эксперты с выкладками архитекторов абсолютно согласны, однако с небольшой оговоркой. Они добавляют, что если жилье не соответствует данным параметрам, то количество квадратных метров на члена семьи не должно быть меньше 9-ти.

Какую же площадь должна занимать квартира, чтобы в ней жилось комфортно? Согласно сегодняшним московским правилам, одному человеку положено жилье в 33 м², двое человек могут рассчитывать на квартиру в 42 м², а семья из трех членов должна претендовать на 54 м².