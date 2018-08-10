На что обратить внимание при покупке кофейной франшизы: советы начинающим

О рынке кофейных франшиз В марте этого года консалтинговое бюро IBIS world провело исследование рынка кофейных франшиз США. Цифры впечатляют: объем рынка более $11 миллиардов (только франшизы!), в стране более 12,5 тысяч франчайзинговых кофеен, и это дает Штатам более 200 тысяч рабочих мест. Среднестатистический американец тратил порядка $20 в неделю на кофе, при этом этот напиток пьет каждый день треть населения страны (половина населения — хотя бы раз в неделю), свидетельствует исследование Franchise Direct за 2016 год. В России общая ситуация по кофейному рынку (не только франшизы) пока скромнее. Исследование Euromonitor International 2016 года показывает, что Россия по-прежнему в основном пьет чай (более 70% населения пьет чай регулярно).

Конечно, к 2018 году ситуация изменилась — Россия обретает культуру потребления свежемолотого кофе сегмента specialty. Не последнюю роль в этом играют относительно молодые игроки, которые раскачали рынок. Что касается кофейного франчайзинга в России, то серьезным игроком, способным повлиять на рынок, считаются сети, у которых более 50 кофеен. Даже у таких гигантов, как «Шоколадница» и «Кофе Хауз» в 2017 году по всей России на двоих было чуть более 600 кофеен. Для сравнения у Starbucks , по состоянию на апрель 2018 года, около 8 тысяч кофеен в США.

Затраты на запуск

Мы уже подробно разбирали, какие франшизы есть на российском рынке и какие условия они предлагают. Нам было важно показать, что предложения по покупке франшизы всегда предполагают несколько видов затрат на старте:

Паушальный взнос (фактически стоимость экспертизы франчайзера). Это может быть и 100 тысяч рублей, как у «Бодрого дня», так и 1,5 миллиона рублей, как у «Даблби».

Инвестиции на запуск (аренда, оборудование, зарплатный фонд, расходники и прочее). Тут тоже большой разброс — как 600 тысяч у Coffee Like, так и >3 миллионов у Cofix.

Роялти (ежемесячный сбор в пользу франчайзера — обычно берется с первого месяца работы).

Большинство франчайзеров берет стабильно 4-6% с первого месяца. А некоторые берут роялти не сразу, а с четвертого месяца, когда у кофейни появляется стабильность. Итак, предприниматель провел SWOT-анализ рынка и начал выбирать подходящую франшизу. К чему же он должен быть готов и с чем столкнется?

Совет №1. Не ожидайте, что франчайзер будет зарабатывать вместо вас У франчайзи и франчайзера есть одна большая общая цель — получать прибыль от бизнеса. Но нередко предприниматели считают, что прийти к получению этой прибыли — задача исключительно головной компании.

Франчайзер не ваш инвестиционный брокер, он не обязан приумножить ваш капитал.

Он продает свою рыночную экспертизу, избавляя вас от головной боли, чтобы ваш общий бизнес был прибыльным. Если это хороший франчайзер, его гипотезы проверены, и они работают — вы можете убедиться, так ли это, у действующих франчайзи. В 2015 году, когда запускалась наша франчайзинговая сеть, мы бы многое отдали за эту экспертизу. Тогда на рынке не было сформированного предложения и нам приходилось проверять все гипотезы на практике. Наша экспертиза говорит о том, что на рынке хватает предложений по продаже франшизы. Это самый распространенный и самый доступный способ масштабирования бизнеса в области HoReCa. Сейчас предпринимателям, которые хотят зайти на рынок, не хватает инвестиционного предложения (инвестиции в развитие самого бренда без погружения в бизнес-процессы). Мы хотим учесть этот тренд и планируем запустить программу инвестирования в бренд к середине 2019 года.

Совет №2. Станьте единомышленником франчайзера

Работая с кофе практически всю сознательную жизнь, я пришел к мнению, что кофейный бизнес — дело для души. Так сложилось исторически. Основатели Starbucks вообще не хотели продавать готовый кофе, они считали делом своей жизни качественно жарить зеленое зерно и продавать его домашним хозяйствам и коммерческим структурам. Их принципы вынудили их продать компанию, после чего мир узнал Starbucks таким, каким мы его видим сейчас. Франчайзи должен понимать, что, заходя в компанию, он сталкивается с людьми, которые считают кофе делом своей жизни, поэтому они так круто его делают. Вы должны стать последователем своего франчайзера, единомышленником.

Если для вас кофейня — всего лишь возможность увеличить свой заработок без погружения в детали, то вам следует задуматься о целесообразности заходить в эту нишу.

Наши цифры красноречивы: лишь 2,5% предпринимателей (от общего числа всех заявок) подписывают договор и становятся нашими франчайзи. Это не означает, что мы сами отсеиваем 97,5% потенциальных партнеров — кто-то оставляет заявку ради интереса, кто-то передумывает заниматься кофейным бизнесом. Но с предпринимателями, которые считают, что могут не участвовать в бизнес-процессах, а франчайзер самостоятельно обязан преумножить их капитал, мы не работаем.

Совет №3. Не бойтесь испачкать руки

Покупая франшизу, предприниматель становится не просто владельцем кофейни — он и бариста, и администратор, и отдел контроля качества. Ошибка многих предпринимателей (не только на кофейном рынке) заключается в том, что они не понимают, как работает бизнес с позиции сотрудника. Например, как обслуживать гостей или как устроен процесс приготовления кофе. Казалось бы, все просто: помолол, вставил рожок в кофемашину, и готово! Но обучение бариста занимает время (не менее пяти дней — по нормативам нашей школы бариста), это сложный процесс, который нельзя пройти за полчаса. Помимо теории, нужна еще и практика — работа за стойкой в кофейне. Мой личный опыт: всем франчайзи я настоятельно рекомендую пройти обучение в школе бариста, чтобы понимать тонкости производства и в случае необходимости подменить бариста за стойкой. По отзывам наших франчайзи, от приготовления кофе они испытывают не меньший кайф, чем от управления кофейней.

Совет №4. Создайте себе запас прочности

Как я уже отмечал выше, запуск кофейни предполагает несколько видов затрат. Франчайзи нужно учитывать, что кофейня может начать приносить прибыль не сразу. А тем временем нужно платить за аренду, зарплаты, роялти. Поэтому необходимо создать «подушку» безопасности. Это абсолютно нормальная практика. Если франчайзер не предупреждает о необходимости создать подушку, то я бы посоветовал предпринимателю щепетильнее подойти к вопросу заключения соглашения. В этом случае вполне возможно, что у головной компании всего одна цель — заработать с продажи франшизы, а дальнейшая судьба франчайзи ее не интересует. «Подушка» должна быть рассчитана на срок от 2 до 4 месяцев работы без чистой прибыли. В зависимости от сети и локации, она может составить от 200 до 500 тысяч и выше.

Вывод

Франчайзи априори ждут трудности по подготовке, запуску и оптимизации процесса. Кофейня — бизнес, который требует сил, средств и времени. Хороший франчайзер никогда не оставит своего франчайзи в затруднительной ситуации. Проблема франчайзи — проблема всего бизнеса. Но и решать проблемы за франчайзи он не станет, особенно, если последний игнорирует франчайзи-бук. Материалы по теме:

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