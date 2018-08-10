Сжигать нельзя закапывать

Проблема с захоронением усопших в Омске остро обозначилась уже давно. Земля под кладбища вокруг города практически закончилась. Выход для города один — строительство крематория. Корреспонденты редакции «Пульс Live» задали вопрос в Администрацию города о решении этого вопроса.

Разговоры о строительстве крематория в Омске ведутся уже более 20 лет. Как нам разъяснил в письме Директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Игорь Павлов , в 2007 году решением Омского городского Совета в генеральном плане предусмотрели размещение крематория по Русско-Полянскому тракту в Кировском округе. А в 2010 году даже зарезервировали участок площадью 2 га в районе станции «Карбышево-2». " Но то постановление в настоящее время утратило силу согласно постановлению № 1248-п от 12.09.2017 г.

Ещё 28 мая этого года, на заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности в горсовете Омска директор комбината специальных услуг Лариса Никитенко заявила: «В Омске 11 действующих и 9 закрытых кладбищ. Земель, чтобы хоронить горожан, хватит на два года. Новые территории под кладбища не рассматриваются. Омску жизненно необходим крематорий!»

Во многих городах России крематории уже давно построены и даже окупились. Вокруг Москву построено 4 таких предприятия. Есть крематории в Сургуте и Норильске, и даже в Артёме с населением около 100 тысяч. Доля кремации в захоронениях во всех развитых странах, включая Россию, непрерывно растет последние 40 лет, и, судя по динамике и оценкам демографов, будет расти и дальше. Сейчас доля огненных погребений по России более 10% (около 30% в Москве). Но в одном из крупнейших центров страны — Омске вопрос со строительством не продвигается.

В ответе главы архитектуры сообщается: «Решением Омского гор. Совета от 24.09.2014 г. утверждено внесение изменений в Правила землепользования, утверждённые Решением Омского гор. Совета от 10.12.2008 г. № 201, в части выделения территориальной зоны кладбищ и крематориев в районе станции „Карбышево-2“ площадью 54 500 кв.м, в границы которой входит зарезервированный земельный участок с кадастровым номером 55:36:190110:73.» Иными словами — участок под строительство крематория есть, но, как далее следует из ответа: «В адресных инвестиционных программах г. Омска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждёнными Решением Омского гор. Совета от 06.12.2017 г., финансирование мероприятий по строительству крематория не предусмотрено.

»Возникает вопрос, почему городские власти не могут найти инвесторов и сделать построить частный крематорий, сдав его в аренду. Так давно сделали в Новосибирске и Челябинске. Да потому что похоронный бизнес приносит огромные доходы ритуальным фирмам, активно лоббирующим «заморозку» строительства.

Учитывая, что мест на кладбищах осталось на 2 года, то в 2020 году без крематория Омск ожидает погребальный коллапс. Если только люди не начнут сжигать тела усопших родственников самостоятельно на берегу реки, как в Индии. Но в этом случае родственник перед смертью должен написать завещание о кремации, иначе близких ждёт наказание по статье 244 Уголовного кодекса («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Наказание в данном случае — штраф до 40 тысяч рублей или в размере трёхмесячной зарплаты, либо обязательные работы (120–180 часов), либо исправительные работы (до года), либо арест на три месяца.

Автор: Павел Мерлис

Фото: из открытых источников