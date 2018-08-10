Мэрия Новосибирска закупила дробленый песок для зимних дорог

Власти Новосибирска подвели итоги конкурса по определению поставщика песка для противогололедной обработки дорог. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Тендер объявлял городской департамент транспорта и благоустроительного комплекса. При этом заказчиком выступило ДЭУ-1, которое обслуживает значительную часть территории мегаполиса, включая центральные улицы. Объем поставки составил 63 тыс. т. В среднем, к каждому сезону городские дорожники запасают около 100-110 тыс. т смеси соли и песка.

Уже после объявления торгов муниципалитет изменил требования к характеристикам поставляемого песка. Было принято решение закупить более крупную фракцию.

«По результатам обмена опытом по применению противогололедных материалов в Екатеринбурге принято решение о применении дробленого песка для приготовления пескосоляной смеси и ужесточения требования к приобретаемому песку», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В новой редакции конкурсной документации содержится требование, чтобы содержание зерен крупностью свыше 10 мм составляло не более 5%, массовая доля пылевидных и глинистых частиц с крупностью менее 0,05 мм — не более 2% (в первоначальной редакции крупность не указывалась), а массовая доля глины в комках снижена с 0,25% до нуля.

Предполагается, что такой состав антигололедной смеси позволит уменьшить количество пыли на дорогах после таяния снега и, как следствие, количество жалоб горожан.

На конкурс было подано пять заявок. Победителем признано ООО ГК «Новосибирск престиж», предложившее исполнить контракт за 39,1 млн руб. Таким образом на закупке городским властям удалось сэкономить 13 млн руб.

По данным rusprofile.ru, единственным учредителем и руководителем ООО ГК «Новосибирск престиж», уставный капитал которого составляет 300 тыс. руб., является Алексей Фролов . В списке видов деятельности 50 пунктов. Компания выступала поставщиком в трех государственных контрактах на общую сумму 28,2 млн руб. Около 90% этой суммы приходится на закупку для нужд Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области.