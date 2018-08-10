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В Бузулукском районе жильцам незаконно начисляли плату за холодную воду
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В Бузулукском районе жильцам незаконно начисляли плату за холодную воду 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Бузулукском районе, в посёлке Искра, жильцам многоквартирного дома (МКД) № 1 по улице Школьной незаконно начисляли плату за холодную воду. Свою жалобу на управляющую компанию они направили в жилинспекцию, указывая на необоснованную оплату необоснованные услуги «за несуществующие услуги», а именно: водоснабжение, потребленное при содержании общего имущества.
По результатам внеплановой документарной проверки инспекцией установлено, что согласно техническому паспорту в указанном МКД отсутствует центральное холодное, горячее водоснабжение и водоотведение. Однако УК начисляла жителям плату за холодную воду, потеребленную при содержании общего имущества. Необходимо отметить, что некоторые жители самостоятельно провели холодное водоснабжение, однако в других квартирах водоснабжение и водоотведение отсутствует. При этом за индивидуальное потребление воды жители платят по квитанции МУП ЖКХ Бузулукского района.
В ходе проверки документов, подтверждающих, что в состав общего имущества МКД включена общедомовая система ХВС, не представлено. Инспектор выдал ООО УК «Наш дом» предписание с требованием отменить плату за коммунальный ресурс — холодная вода, потребленная при содержании общего имущества дома 1 по ул. Школьной п. Искра, начисленную в период с 01.01.2017 г. по 31.07.2018 г.
Добавим, что в настоящее время на рассмотрении в инспекции находятся несколько обращений жителей пос. Искра по аналогичному вопросу. По каждому из них инспекцией будет принято решение.
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