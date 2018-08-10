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Около 2 тысяч свердловчан присоединили к электросетям за полгода
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Около 2 тысяч свердловчан присоединили к электросетям за полгода 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В «Облкоммунэнерго» посчитали новых заявителей — за полгода энергетики заключили 1 917 договоров технологического присоединения к электросетям на сумму 42 млн рублей, а их общая мощность составила более 67 тысяч киловатт/часов. Традиционно больше всего обращений специалисты получили от потребителей Нижнего Тагила — 458, в Верхней Пышме и Первоуральске — 234 и 198 соответственно. В лидеры в этом году попал Кушвинский городской округ — там принято 220 заявок на подключение к энергоинфраструктуре. Чаще всего заявки на подключение поступают от физических лиц — для них действует льготный тариф на техприсоединение устройств до 15 кВт — 550 рублей. Таких обращений 84% от общего количества при 48% доле в общей заявленной мощности.
— Растет количество заявителей, которые подают заявки на подключение дистанционно через «Личный кабинет» на сайте предприятия. Кроме того, в мае мы открыли «Центр облуживания клиентов», который также ведет это направление работы с потребителями. Недавно Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области в тестовом режиме запустило «Региональный портал по технологическому присоединению». Это качественные изменения в нашей работе. Если говорить о количестве — то оно примерно такое же как за аналогичный период прошлого года. Но, как правило, активность жителей возрастает с началом лета и по осени, так что по итогам работы за 12 месяцев наверняка мы зафиксируем рост числа обращений, — рассказала ИА «Уральский меридиан» заместитель главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова.
Помимо присоединения отдельных заявителей, «Облкоммунэнерго» реализует масштабные инфраструктурные проекты по развитию городов своего присутствия. Так, в Красноуфимске были подведены сети к новому жилому микрорайону на 673 участка, в Полевском ГО для обеспечения электроэнергией жителей поселка Косой Брод энергетики построили 10 км воздушной линии классом напряжения 10 кВ, 4 км распределительных сетей и установили три трансформаторные подстанции. В Верхнем Тагиле в этом году введены в эксплуатацию электросети для подключения около 100 земельных участков в районе Архангельский, выделенных под застройку льготным категориям граждан. В планах предприятия — строительство энергосетевой инфраструктуры в Староуткинске для присоединения 168 участков, размежеванных под ИЖС. В плановом режиме реализуются проекты по подключению социальных и бизнес-объектов на всех 42 территориях, где работает компания.
Фото превью: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»
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