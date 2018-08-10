Александр Моор поздравил тюменцев с Днем строителя 

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор принял участие в праздновании Дня строителя.
«Тюменские строители уже давно стали визитной карточкой нашего региона. Спасибо за ваш созидательный труд, преданность профессии и любовь к родному краю. Тюменская область эффективно развивается, и в этом ваша заслуга, ваш вклад», — отметил глава региона.
Александр Моор поблагодарил ветеранов, несколько десятков лет назад строивших новые города, мосты и дороги в Тюменской области, руководителей и собственников предприятий, хранивших потенциал строительного комплекса региона.
По словам врио губернатора, Тюменская область — регион России с лучшими автодорогами, лидер по объему строительства и ввода жилья.
Александр Моор отметил, что главой министерства строительства и ЖКХ России недавно стал Владимир Якушев — губернатор Тюменской области.
В заключение за заслуги в отрасли регионального строительства Александр Моор вручил благодарности губернатора Тюменской области и правительственные благодарности особо отличившимся тюменцам.