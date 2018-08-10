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Более 16 миллионов рублей должен работникам обанкротившийся «Завод цветного литья»
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Более 16 миллионов рублей должен работникам обанкротившийся «Завод цветного литья» 

45.ru 56 минут назад
Фото: 45.ru
Предприятие-банкрот три месяца не платило зарплату сотрудникам
Долг по зарплате «Завода цветного литья» составляет более 16 миллионов рублей. Предприятие не платило заработную плату 300 сотрудникам в мае, июне и июле 2018 года. Арбитражным судом в марте текущего года завод признан банкротом.
— По требованию прокуратуры руководство ООО «Завод цветного литья» погасило долги по оплате труда в размере 4 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Вопросы оплаты труда работников остаются на постоянном контроле прокуратуры области.
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