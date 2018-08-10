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По каждой отремонтированной дороге в мэрии устраивают «разбор полетов»
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По каждой отремонтированной дороге в мэрии устраивают «разбор полетов» 

Омск Здесь 44 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Еженедельно в мэрии обсуждают ход ремонта городских дорог, принимая к сведению обращения омичей. Реализация программы «Безопасные и качественные дороги» вышла в Омске на самый активный этап. Сегодня выполнено 75% работ на 37 дорогах, попавших в план программы 2018 года.
— Сегодня у нас есть 75% оперативного исполнения ремонта, — говорит первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Михаил Горчаков. — Есть дороги отремонтированные на 90%, есть на 69-75%.
Горчаков рассказал, что при формировании лотов, старались создать и укрупненные на большой объем работ, чтобы приманить крупных подрядчиков с широким объемом техники.
— По каждой дороге мы ведем «разбор полетов». К нам поступают жалобы и обращения от горожан по поводу графика ведения работ, пешеходным переходам, ночному ремонту. Каждое обращение мы детально обсуждаем на совещаниях. Хочу отметить, что все работы по 37 объектам будут завершены к 1 сентября.
Чиновник рассказал, что в ходе ремонта комиссия выезжает на каждый объект несколько раз для ведения промежуточного контроля. В целом в мэрии работой подрядчиков довольны.
— Больших замечаний к подрядчикам у нас нет, — говорит главный инженер Управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Алесюк. — Большинство из них мы знаем с прошлого года, но пришли и новые. Небольшие задержки в работе есть у двух компаний — «Перспектива» и «Дорстрой55».
Алесюк отметил, что на 18 из 37 дорог, вошедших в план федеральной программы, работы выполнены более чем на 75%.
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