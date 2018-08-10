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Испания намерена создать исследовательский центр Hyperloop за 500 млн долларов
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Испания намерена создать исследовательский центр Hyperloop за 500 млн долларов 

TechCult 44 минуты назад
Фото: TechCult
Компания Virgin Hyperloop One во главе с Ричардом Бренсоном инвестирует 500 млн долларов в создание исследовательского центра на юге Испании. Там будут разрабатывать и тестировать различные компоненты капсул Hyperloop. Грузовые и пассажирские капсулы будут перемещаться по специальным почти вакуумным трубам со скоростью близкой к сверхзвуковой. Для такого масштабного проекта выделят 19 тысяч квадратных метров. Центр расположиться в регионе Андалусия и это не случайно. Здесь уже имеются 9 тысяч транспортных и логистических компаний, 20 тысяч сотрудников НИОКР, а также крупное аэрокосмическое сообщество. В проекте планируют задействовать от 200 до 300 специалистов. Это поспособствует экономическому росту в регионе.
Компания Virgin Hyperloop One уже 4 года тестирует технологию и ей уже удалось спроектировать 9 потенциальных треков. Но чтобы добиться коммерческого успеха необходимо поработать над безопасностью устройства. В Европе уже существуют подобные исследовательские центры, которые тоже имеют небольшие тестовые треки. Например, Голландский Технологический университет Делфта и Hyperloop Transportation Technologies во Франции.
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